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ريد بُل تكشف النقاب عن مقاتلتها الجديدة "آر.بي16بي"

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كشف الصانع النمساوي ريد بُل عن سيارته "آر.بي16بي" التي سيخوض بها غمار موسم 2021 من بطولة العالم للفورمولا واحد.

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ريد بُل تكشف النقاب عن مقاتلتها الجديدة "آر.بي16بي"

اختار الفريق حدث إطلاق رقمي مثلما فعل في الأعوام الأخيرة، حيث قدّم سيارة "آر.بي16بي" التي اختار الاقتصار على زيادة حرف "بي" في اسمها بالمقارنة مع سيارة العام الماضي بالنظر إلى أنّ القوانين فرضت الإبقاء على ذات الهياكل استجابة للواقع الماليّ الذي فرضته جائحة كورونا.

ولم تطرأ الكثير من التغييرات البارزة على السيارة، لكنّ أغلب جوانبها شهدت مراجعة لكسب كلّ قطرة أداءٍ ممكنة.

وبالتوجّه إلى الموسم الأخير لهوندا كمصنّعٍ رسمي لوحدات الطاقة في الفورمولا واحد، تُعوّل ريد بُل على سيارتها الجديدة ومحرّك الصانع الياباني المُحدّث للمنافسة على لقب بطولة العالم.

ويدخل الفريق الموسم الجديد بتشكيلة معدّلة، حيث اختار الفريق نهاية الموسم الماضي استقدام المكسيكي سيرجيو بيريز لمجاورة ماكس فيرشتابن في صفوف الفريق مكان التايلاندي أليكسندر ألبون.

 
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الكاتب مروان الوافي

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