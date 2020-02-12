ريد بُل تكشف النقاب عن سيارتها "آر.بي16" لموسم 2020

على إثر إطلاق فيراري لسيارتها الجديدة بالأمس في إيطاليا، انضمّت ريد بُل إلى الحصان الجامح عبر إطلاق سيارتها هي الأخرى اليوم الأربعاء.

وعكس العام الماضي، عندما ظهرت السيارة أولاً بكسوة لونية حمراء، اختارت ريد بُل إظهار سيارتها بالألوان التقليدية.

وحافظت السيارة على المنحى التصميمي العام لسابقتها، بالرغم من أنّ أغلب الفرق لا تكشف عن كامل أوراقها في الوقت الحاضر.

وسمحت تحديثات محرّك هوندا بالحصول على توضيبٍ أفضل للقسم الخلفيّ من السيارة من أجل تعزيز الأداء.

ويسعى المصنع الياباني مع عملية التطوير المكثفة خلال الفترة الشتوية إلى تفادي البداية البطيئة للموسم، حيث تبدو ريد بُل متحمسة بشكل أكبر حيال إمكانية المنافسة على اللقب.

وباتت ريد بُل الآن رابع فريق يكشف عن سيارته بشكل واضح لموسم 2020، بعد صور سيارات هاس ومرسيدس، إضافة إلى حفل إطلاق سيارة فيراري الذي أقيم البارحة.

وستخوض العلامة النمساوية الموسم مع أستون مارتن كراعٍ رئيسي في آخر موسم لها مع ريد بُل، حيث ستنتقل إلى ريسينغ بوينت في 2021.

وعلى صعيد الكسوة اللونيّة فلا تختلف السيارة الجديدة عن سيارة "آر.بي15" من الموسم الماضي، وسيقودها كل من ماكس فيرشتابن الذي وقع عقدًا جديدًا حتى موسم 2023، إلى جانب أليكسندر ألبون.

وعبّر ماكس فيرشتابن عن حماسه لقيادة السيارة الجديدة، حيث يأتي ذلك على إثر تجديده لعقده مع الحظيرة النمساويّة خلال الفترة الشتويّة.

ومن المنتظر أن تتواجد السيارة على المسار ضمن يوم تصويرٍ ترويجيٍ لاختبارها بشكلٍ مبدئي قبل التوجّه إلى تجارب برشلونة الأسبوع المقبل.