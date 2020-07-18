ريد بُل تكسر حظر التجوال في المجر للعمل على تغيير إعدادات سيارتها

أشارت "فيا" صباح اليوم إلى أنّ "موظّفين من ريد بُل ريسينغ مرتبطين بالعمل على السيارة كانوا ضمن حدود الحلبة خلال فترة الساعات الثماني التي تبدأ من الواحدة صباحًا من 18 يوليو وتمتدّ حتّى الساعة 9 صباحًا من 18 يوليو".

وعادة ما تأتي خروقات حظر التجوال من أجل تصليح ضرر على السيارات بسبب حادث أو نتيجة اعتماد حزمة تحديثات جديدة.

لكنّ الفريق قال بأنّه لم يكن بمواجهة مشاكل لحلّها، بل احتاج للوقت الإضافيّ للعمل على تحسين إعدادات السيارة.

وقال متحدّثٌ باسم الفريق: "كان علينا إجراء تغييرات في تلك الليلة على إثر ردود فعل السائقَين، لذا استخدمنا واحدة من الفرصتَين المتاحتين لخرق حظر التجوال من أجل تحقيق ذلك. لا توجد مشاكل، بل مجرّد أعمال طبيعيّة أخذت وقتًا أطول".

وعندما سُئل عمّا أسفرت عنه الحصّة الأولى، قال فيرشتابن أنّها "لم تكن جيّدة"، وأنّ أمام فريقه ريد بُل الكثير من العمل بالتوجّه إلى يوم السبت.

وقال الهولندي: "هناك الكثير من الجوانب التي يجب النظر فيها، ومن المؤسف أنّ الأمطار تهاطلت في الحصّة الثانية".

وأضاف: "لولا ذلك لحظيت بفرصة إلقاء نظرة. لكن أجل، أمامنا الكثير من العمل. لست سعيدًا، لكن لحسن الحظّ لدينا هذه الليلة للنظر في كلّ الجوانب وإجراء بعض التعديلات ومحاولة تقديم أداء أفضل غدًا".