ريد بُل تقلّل من كفاءة تحديثات مرسيدس في موسم 2023 للفورمولا واحد

تبدو مرسيدس متفائلة حيال أدائها بعد أول حزمة تحديثات كبيرة لسيارتها هذا الموسم، ما ساعد لويس هاميلتون وجورج راسل على تحقيق منصة تتويج مزدوجة في سباق جائزة إسبانيا الكبرى.

وتأتي هذه النتيجة بعد موسم أدركت فيه العلامة الألمانية أن تصميم جانب سيارتها "الجانب 0" ليس مجدياً ولا يقدم الأداء المطلوب لمجاراة فرق المقدمة مقابل التصميم الذي اتبعته ريد بُل.

وهذا ما دفع السهام الفضية للانتقال إلى تصميم مماثل لجانب سيارة ريد بُل، مع تحديثات لجهاز التعليق الأمامي كذلك وأرضية السيارة.

لكن هورنر يرى أن مرسيدس بحاجة لإثبات تحسن أدائها في المزيد من الحلبات، رغم الخطوة الواضحة في برشلونة.

كما أشار إلى أن هذه التحديثات ستستهلك قسماً كبيراً من الموارد المخصصة ضمن سقف النفقات وبالتالي لن يتبقى الكثير من المال لتحديثات أخرى لاحقة.

علاوة على ذلك، يرى مدير فريق ريد بُل بأن إنهاء هاميلتون للسباق خلف ماكس فيرستابن بفارق 24 ثانية لا يختلف عن حالة فرناندو ألونسو سائق أستون مارتن، والذي أنهى بفارق 26 ثانية خلف سيرجيو بيريز صاحب المركز الثاني في البحرين، في إشارة واضحة إلى أن الفارق خلف فريقه لم يتقلص.

حيث أجاب حين سُئِل من قبل موقعنا "موتورسبورت.كوم" إن كانت مرسيدس قد حققت تقدماً جدياً: "لقد حققوا خطوة للأمام بالتأكيد".

وأكمل: "لكنهم قدموا تقريباً سيارة ثانية، وقد استهلكوا كمية كبيرة من الموارد المتاحة ضمن الميزانية".

وتابع: "أعتقد أنه وعند النظر للفارق في نهاية السباق، لوجدنا أنه مماثل جداً لما كان في البحرين (الجولة الافتتاحية)".

واسترسل: "ترتيب المراكز يتغير بشكل كبير من سباق لآخر. فرناندو في موناكو، ومرسيدس في إسبانيا. سيكون من المثير متابعة الترتيب في السباقات القليلة المقبلة".

كريستيان هورنر مدير فريق ريد بُل تصوير: صور موتورسبورت

ويرى هورنر بأن فريقه يستحق الثناء حيال الطريقة التي حافظ بها على الصدارة بالرغم من تقديم تحديثات طفيفة فقط للسيارة.

فقال: "يقوم الفريق بعمل مذهل، مذهل حقاً مع كفاءة قصوى. تحديثاتنا طفيفة للغاية منذ البحرين، بينما يجلب الآخرون تحديثات كبيرة".

واختتم: "الهامش بقي تقريباً كما هو منذ البحرين، وذلك بمثابة حافز هائل للجميع في ميلتون كينز لقاء العمل الرائع الذي يقومون به".