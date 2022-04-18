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ريد بُل تقلل من التكهنات بجلب تحديثات كبيرة في إيمولا

قلل كريستيان هورنر مدير فريق ريد بُل من التكهنات التي أشارت إلى أن العلامة النمساوية تخطط لجلب تحديثات "كبيرة" لسيارتها في إيمولا، مشيراً أن أية إضافات لن تكون إلا "تطويرات طبيعية".

خلدون يونس
من قبل:
, محرر
ريد بُل تقلل من التكهنات بجلب تحديثات كبيرة في إيمولا

وجدت ريد بُل نفسها ضمن مواجهة تجمعها مع فيراري في الصدارة خلال موسم 2022 الجاري للفورمولا واحد، لكنها لم تحقق سوى فوز وحيد في سباق المملكة العربية السعودية مع ماكس فيرشتابن.

وبينما تمتلك الوتيرة لمجاراة فيراري، لكن سيارتها تعاني على صعيد الموثوقية، حيث انسحبت السيارة ثلاث مرات حتى الآن.

وأصيبت سيارتا فيرشتابن وزميله سيرجيو بيريز بمشكلة مضخة الوقود في جولة البحرين الافتتاحية، لينسحبا في المراحل الختامية للسباق، أما مشكلة نظام الوقود فتسببت بانسحاب فيرشتابن من سباق أستراليا.

وتشكل إيميليا رومانيا أولى الجولات الأوروبية لهذا الموسم، حيث تسعى الفرق لجلب المزيد من التحديثات بهدف التقدم على المنافسين.

لكن هورنر لم يفصح عن مثل هذه الخطط للفريق، مشيراً إلى أن وجود صيغة السباق القصير لا تساعد في تطبيق التحديثات.

فقال: "لا يمكنني القول بأن هناك تحديثات كبيرة قادمة (في إيمولا). بل مجرد تطويرات طبيعية".

وأكمل: "بالطبع، تواجد السباق القصير، يعني وقتاً أقل لتقييم الوضع. لذا لدينا حصة واحدة ومن ثم ندخل التصفيات".

وتابع: "لا بد من امتلاك الثقة الكاملة في أية إضافات للسيارة".

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ولن تحصل الفرق إلا على حصة تجارب حرة واحدة بعد ظهر يوم الجمعة قبل تجميد إعدادات السيارة ضمن خط الحظائر المغلق استعداداً للتصفيات.

وكان فيرشتابن وبيريز قد عانيا كذلك من مشاكل في توازن سيارتيهما خلال جولة أستراليا، ما أدى لتأخرهما في الوتيرة عن شارل لوكلير سائق فيراري الفائز بالسباق.

وأشار هورنر إلى أن مشاكل التوازن "جزء من عملية التطور والتحديث للسيارة" ضمن القوانين التقنية الجديدة.

فقال: "أعتقد أننا تعلمنا الكثير حيال الإطارات وأداء السيارة. ما يمنحك اتجاهاً واضحاً للتطوير".

وأردف: "خلال السباقات الثلاثة الأولى، حصلنا على مؤشر جيد للاتجاه الذي يجب علينا سلوكه لبقية الموسم فيما يتعلق بالتطوير".

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من جهة أخرى، يبدو هورنر متشجعاً من فكرة قدرة ريد بُل على مجاراة فيراري بالرغم من أنها بدأت تطوير سيارة 2022 في وقت متأخر مقارنة بالعلامة الإيطالية، وذلك بسبب الانشغال بمعركة اللقب في مواجهة مرسيدس العام الفائت.

فقال: "من الواضح أنهم بدؤوا مشروعهم قبلنا بكثير، لذا نحن نحاول اللحاق بهم".

واختتم: "لكن حقيقة أننا نلاحقهم من ثاني أسرع المراكز، لهو أمر مشجع، أعتقد أننا بدأنا نفهم المشاكل التي نعاني منها".

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