فورمولا 1 جائزة الولايات المتحدة الكبرى

ريد بُل تقرّ بأن مشكلة محبطة في الفورمولا 1 لن تُحل بالكامل قبل عام 2027

اعترف مدير فريق ريد بُل لوران ميكيز بأن مشكلات الفريق عند الانطلاقات في السباقات لن تُحل بالكامل حتى الموسم المقبل.

منشور: 26-10-2026

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ماكس فيرستابن، ريد بُل ريسينغ

الصورة من قبل: بريت فارمر

اعترف مدير فريق ريد بُل لوران ميكيز بأن المشكلة التي يعاني منها الفريق عند انطلاق السباقات لن تُحل قبل الموسم المقبل. ويأتي ذلك بعدما دعا إسحاق حجار إلى إعادة تصميم القابض، عقب انطلاقته الصعبة في سباق جائزة الولايات المتحدة الكبرى.

وتراجع سائق ريد بُل من المركز الثالث إلى الخامس عند انطفاء الأضواء في بداية سباق أوستن، عازيًا ذلك إلى "زيادة مفرطة في استجابة القابض". وزادت الأمور سوءًا بعدما واجه هو وزميله ماكس فيرستابن مشكلات في الاتصالات اللاسلكية، حتى إن الأخير مازح قائلًا إن على الفريق "البدء بالتواصل بلغة الإشارة".

وسُئل ميكيز عمّا إذا كان حجار محقًا عندما قال إن فريقه يجيد معالجة المشكلات المعقدة، لكنه لا ينجح بالقدر نفسه في التعامل مع "الأمور البسيطة".

وقال ميكيز لوسائل الإعلام: "أعتقد أن هناك شيئًا من الحقيقة فيما يقوله إسحاق، بمعنى أننا جميعًا نشعر بالإحباط لأننا نعاني من مشكلات الاتصالات اللاسلكية للسباق الثاني على التوالي. وهذا يجعل حياة الجميع صعبة للغاية، لذا فمن الصحيح أن هذه مشكلة نرغب في حلها بسرعة كبيرة، لأنها من الأمور التي ينبغي أن تعمل من دون أن نضطر إلى استنزاف الكثير من طاقتنا في التعامل معها. وهو محق في هذه النقطة".

وأوضح أن مشكلة الانطلاقات أكثر تعقيدًا.

وأضاف: "حل مشكلة الانطلاق أكثر تعقيدًا بعض الشيء، لأن أداء السيارة عند الانطلاق يرتبط تقريبًا بجميع أقسام الشركة، باستثناء قسم الديناميكا الهوائية على الأرجح. فالأمر يتعلق بالمحرك وعلبة التروس والقابض وأمور كثيرة أخرى، وقد اتضح لنا منذ بداية الموسم أننا لسنا المعيار الذي يُحتذى به من ناحية أداء الانطلاقات".

وأشار إلى أن تحسن سرعة السيارة جعل مشكلة الانطلاقات أكثر وضوحًا.

وأكمل: "قد تتذكرون مدى سوء انطلاقاتنا في بداية العام. وما زلنا بعيدين عن أن نكون المعيار الذي يُحتذى به. وصحيح أن السيارة تحسنت كثيرًا في هذه الأثناء وأصبحت تنافس على مراكز المقدمة بشكل أقرب، ما يجعل هذا النقص أكثر إيلامًا الآن، لأن المنافسة من حولنا قوية جدًا".

لكن جماهير الفريق ستضطر إلى الانتظار حتى تحصل على حل كامل للمشكلة.

وقال ميكيز: "بالعودة إلى سؤالك، أنا واثق من أننا سنواصل تقليص الفارق مع المنافسين من الآن وحتى نهاية العام، لأننا نتعلم شيئًا في كل سباق، ونجد في كل مرة طرقًا بسيطة لتقليص الفارق".

وأكمل: "لكنني أعلم بالقدر نفسه أننا لن نصبح المعيار الذي يُحتذى به قبل نهاية الموسم، وأن الأمر سيتطلب تغييرات كبيرة في التصميم والمكونات المادية، وهي تغييرات لن نراها إلا في العام المقبل".

أما فيما يتعلق بمشكلات الاتصالات اللاسلكية، فأقرّ الفرنسي بأن الفريق لا يفهم حتى الآن مصدرها.

وأضاف: "لو كنا نفهم سبب المشكلة، لكنا قد حللناها بالفعل. لذا، فنحن لا نفهم بالكامل سبب تعرضنا لهذه المشكلات. وعليّ بالتأكيد أن أعترف بأن المنافسين يؤدون عملًا أفضل منا، لأننا نستطيع بالطبع سماع الاتصالات اللاسلكية للجميع، وقد عانينا من هذه المشكلات بدرجة أكبر مما كنا نرغب فيه".

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- فريق موتورسبورت دوت كوم

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