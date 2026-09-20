ريد بُل تقر بأن مشكلة فيرستابن الغامضة في السيارة لا يمكن إصلاحها بالكامل قبل 2027

خلال عدة عطلات نهاية أسبوع هذا الموسم في الفورمولا 1، اشتكى ماكس فيرستابن من أن سيارة ريد بُل تصبح أسوأ مع مرور الحصة أو السباق. ويحدث ذلك عادةً عند المحور الخلفي، بما في ذلك خلال التجارب التأهيلية في مونزا، حيث وصف فيرستابن سيارة "آر.بي22" بأنها "مصنوعة من الورق".

ولفت بطل العالم أربع مرات الانتباه بشكل خاص عندما أضاف أنه كان يشتكي من هذه المشكلة داخليًا منذ سنوات. ووفقًا لفيرستابن، عانت ريد بُل من تدهور أداء السيارة خلال الحصة لعدة مواسم، وهو أمر لافت بالنظر إلى أن سيارة 2026 جديدة بالكامل بعد التغيير الشامل في القوانين التقنية.

وهذا يطرح سؤالًا حول سبب استمرار المشكلة إلى هذا الحد، وما إذا كانت ريد بُل قد فهمت أخيرًا ما يقف وراءها.

وعندما طرح موقعنا "موتورسبورت.كوم" هذه الأسئلة على مدير فريق ريد بُل لوران ميكيز، أجاب الفرنسي: "لا أعتقد أننا سنشرح ما هي المشكلة وكيف سنقوم بإصلاحها. لكنني أعتقد أن ماكس محق [في قوله] إن هناك عنصرًا من تدهور أداء السيارة يحدث خلال الحصة وخلال السباق".

وأضاف: "وهو محق أيضًا في قوله إنها ليست مشكلة جديدة. نحن لا نتجاهلها. لقد حاولنا التعامل معها بطرق مختلفة. ومن الواضح أنني أعتبرها مشكلة معقدة. وإلا لكنا قد وصلنا إلى جذورها. لكن الجميع يتعامل معها بصورة بناءة جدًا، ونحاول إحراز خطوات صغيرة في كل مرة حتى نتمكن في النهاية من الوصول إلى أصل المشكلة".

وبالحديث عن تلك الخطوات الصغيرة، قال ميكيز إن الفريق تعلم عدة دروس يوم السبت في مونزا، عندما عبّر فيرستابن عن إحباطه، وحاولت ريد بُل تطبيق تلك الدروس في مدريد. ولم تظهر المشكلة خلال الزيارة الأولى للفورمولا 1 إلى مادرينغ، أو على الأقل لم تظهر بالمستوى نفسه.

وقال ميكيز: "حققنا بعض الخطوات الإيجابية في هذا الجانب خلال عطلة نهاية الأسبوع الحالية".

وأضاف: "لن تكون هذه الصورة كاملة أبدًا، لكننا بالتأكيد، ومن خلال المعاناة، أحرزنا تقدمًا في فهمنا للمشكلة. ولا نملك جميع الحلول على السيارة بعد، لكنني واثق من أننا نسير في الاتجاه الصحيح. ولن يكون الأمر سريعًا، لذلك من المرجح أن يستمر معنا حتى العام المقبل."

وبذلك يقر ميكيز بما ألمح إليه فيرستابن بالفعل في وقت سابق: بعض المشكلات لا يمكن إصلاحها ببساطة خلال هذا الموسم، وتتطلب تغييرات أكبر في التصميم والهيكل من أجل 2027.

ويرجع جزء من محدودية ما يمكن لريد بُل فعله خلال بقية هذا العام إلى دخول سقف الميزانية حيز التطبيق في مرحلة ما، وإلى أن التركيز خلف الكواليس تحول بالفعل إلى 2027، لكن هناك أيضًا تغييرات معينة لا يمكن إجراؤها ببساطة على سيارة "آر.بي22".

ولذلك يقر ميكيز بأن المشكلة قد تظهر بشكل متكرر أكثر في السباقات المتبقية هذا العام، رغم أنه لا يريد الخوض في مزيد من التفاصيل حول ما يقف وراءها تحديدًا.

وقال: "انظروا، لن أقدم مزيدًا من التفاصيل هنا. لكن كما قلت، من الصحيح أن هناك بعض الجوانب في أداء السيارة التي لا تبقى أحيانًا عند المستوى الأمثل. وهذا يعني خسارة كبيرة في زمن اللفة".

وأضاف: "لذلك، هذا أمر [علينا أن نتعامل معه ونتغلب عليه]. ولا شك في أننا نعمل جميعًا على تحسين ذلك من أجل المستقبل".

وبالنسبة إلى هذا العام، يدرك فيرستابن بالفعل أن القليل بقي أمامه للمنافسة عليه. فقد أقر الهولندي في وقت مبكر بأنه ليس طرفًا في صراع اللقب، وأن أقصى ما يمكنه أن يأمله هو تحقيق فوز في أحد السباقات.

وفي حال فشله في تحقيق ذلك، فستكون هذه المرة الأولى منذ 2015، عندما كان فيرستابن لا يزال يقود لصالح تورو روسو، الفريق الذي أصبح الآن ريسينغ بولز، التي ينهي فيها موسمًا كاملًا من دون فوز. ومنذ انتقاله إلى ريد بُل في مايو 2016، حقق الهولندي انتصارًا واحدًا على الأقل في سباق جائزة كبرى كل عام.