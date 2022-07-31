ريد بُل تقرر تبديل محركي سيارتي فيرستابن وبيريز قبل سباق المجر
قررت العلامة النمساوية وضع مكونات جديدة لوحدة طاقة سيارة ماكس فيرستابن قبيل سباق جائزة المجر الكبرى للفورمولا واحد، وكذلك زميله سيرجيو بيريز، لكن لن يتعرض أي منهما للعقوبات.
قدمت ريد بُل تصفيات متواضعة في المجر على حلبة هنغارورينغ، حيث سينطلق فيرستابن بالمركز العاشر أمام زميله بيريز.
وتعرض فيرستابن لمشكلة تقنية في سيارته خلال القسم الثالث للتصفيات (يُشتبه في أنها ضمن وحدة استعادة الطاقة الحركية "ام جي يو - كيه")، أدت لفقدانه الطاقة وبالتالي الانطلاق عاشراً.
أما بيريز فلم يخض حصة سلسة كذلك، حيث تم حذف لفته السريعة في القسم الثاني للتصفيات قبل أن يتم إرجاعها له لاحقاً، بينما تعرض لإعاقة من سيارة هاس حين كان يحاول تسجيل لفة سريعة.
وقبل السباق، سيستعمل فيرستابن محرك احتراق داخلي جديداً، وكذلك شاحناً توربينياً جديداً إضافة إلى نظام عادم جديد ووحدتي استعادة طاقة حرارية وحركية جديدتين "ام جي يو اتش" و"ام جي يو - كيه"، وجميعها ضمن العدد المسموح.
وهذا يعني أن سائقي ريد بُل باتا قريبين للغاية من تلقي عقوبة التراجع على شبكة الانطلاق خلال النصف الثاني للموسم، عند استعمال أية مكونات أخرى جديدة.
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