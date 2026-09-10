سيقام سباق فورمولا 1 في مدريد نهاية هذا الأسبوع للمرة الأولى منذ عام 1981.

وقبل هذه العودة التاريخية، حوّلت ريد بُل سيارة RB8، التي ساعدت سيباستيان فيتيل على الفوز ببطولة العالم للفورمولا 1 لعام 2012، إلى آلة قادرة على التنقل عبر شبكة النقل الإسبانية تحت الأرض.

واستخدم المشروع الهندسي المعني عجلات معدنية مصممة خصيصًا، يبلغ وزن كل منها 29.8 كيلوغرامًا.

وقاد سائق الفورمولا 1 السابق باتريك فريزاخير السيارة على مسارات المترو بين ملعب أتلتيكو مدريد، واندا متروبوليتانو، ومستودعي ساثيدال وتشامارتين.

حيث قال فريزاخير: "كانت تجربة مذهلة. أنا محظوظ لخوض العديد من التجارب المختلفة مع فريقنا للسيارات التاريخية، لكن قيادة سيارة فورمولا 1 على مسارات السكك الحديدية كانت أمرًا سرياليًا".

وأضاف: "إضافة سائق مترو إلى سيرتي الذاتية أمر رائع حقًا".