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ريد بُل تقدم عرضًا استثنائيًا في مدريد: سيارة RB8 على مسارات مترو الأنفاق!

احتفالًا بعودة الفورمولا 1 إلى العاصمة الإسبانية، حوّلت ريد بُل سيارتها الأيقونية RB8، التي فازت ببطولة 2012، إلى "قطار" في مترو أنفاق مدريد.

زينب تاش خلدون يونس
منشور:
ديفيد كولتارد

سيقام سباق فورمولا 1 في مدريد نهاية هذا الأسبوع للمرة الأولى منذ عام 1981.

وقبل هذه العودة التاريخية، حوّلت ريد بُل سيارة RB8، التي ساعدت سيباستيان فيتيل على الفوز ببطولة العالم للفورمولا 1 لعام 2012، إلى آلة قادرة على التنقل عبر شبكة النقل الإسبانية تحت الأرض.

واستخدم المشروع الهندسي المعني عجلات معدنية مصممة خصيصًا، يبلغ وزن كل منها 29.8 كيلوغرامًا. 

وقاد سائق الفورمولا 1 السابق باتريك فريزاخير السيارة على مسارات المترو بين ملعب أتلتيكو مدريد، واندا متروبوليتانو، ومستودعي ساثيدال وتشامارتين.

حيث قال فريزاخير: "كانت تجربة مذهلة. أنا محظوظ لخوض العديد من التجارب المختلفة مع فريقنا للسيارات التاريخية، لكن قيادة سيارة فورمولا 1 على مسارات السكك الحديدية كانت أمرًا سرياليًا". 

وأضاف: "إضافة سائق مترو إلى سيرتي الذاتية أمر رائع حقًا". 

 
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