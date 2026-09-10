ريد بُل تقدم عرضًا استثنائيًا في مدريد: سيارة RB8 على مسارات مترو الأنفاق!
احتفالًا بعودة الفورمولا 1 إلى العاصمة الإسبانية، حوّلت ريد بُل سيارتها الأيقونية RB8، التي فازت ببطولة 2012، إلى "قطار" في مترو أنفاق مدريد.
سيقام سباق فورمولا 1 في مدريد نهاية هذا الأسبوع للمرة الأولى منذ عام 1981.
وقبل هذه العودة التاريخية، حوّلت ريد بُل سيارة RB8، التي ساعدت سيباستيان فيتيل على الفوز ببطولة العالم للفورمولا 1 لعام 2012، إلى آلة قادرة على التنقل عبر شبكة النقل الإسبانية تحت الأرض.
واستخدم المشروع الهندسي المعني عجلات معدنية مصممة خصيصًا، يبلغ وزن كل منها 29.8 كيلوغرامًا.
وقاد سائق الفورمولا 1 السابق باتريك فريزاخير السيارة على مسارات المترو بين ملعب أتلتيكو مدريد، واندا متروبوليتانو، ومستودعي ساثيدال وتشامارتين.
حيث قال فريزاخير: "كانت تجربة مذهلة. أنا محظوظ لخوض العديد من التجارب المختلفة مع فريقنا للسيارات التاريخية، لكن قيادة سيارة فورمولا 1 على مسارات السكك الحديدية كانت أمرًا سرياليًا".
وأضاف: "إضافة سائق مترو إلى سيرتي الذاتية أمر رائع حقًا".
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