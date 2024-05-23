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الشرق الأوسط
فورمولا 1 جائزة موناكو الكبرى

ريد بُل تقدم جناحاً خلفياً خاصاً لجولة موناكو

تريد ريد بُل تقديم أقصى أداء ممكن في جولة موناكو، حيث جلبت جانحاً خلفياً خاصاً يقدم ارتكازية مرتفعة، بهدف دعم جهودها لتحقيق الفوز في الإمارة العريقة.

جانح سيارة ريد بُل الخلفي

الصورة من قبل: جورجيو بيولا

رغم أن خصائص حلبة الشوارع الضيقة في موناكو، تعني ضرورة استعمال أقصى قوى الارتكازية الممكنة، لكن قانون سقف النفقات يعيق جميع الفريق من تصنيع قطع جديدة.

ويفضل البعض بالتالي حلولاً وسطية، قد تتناسب مع حلبات ذات ارتكازية مرتفعة إلى متوسطة، كطريقة لخفض التكاليف.

وتدرك ريد بُل أنها تواجه منافسة شرسة من مكلارين وفيراري حالياً، بالتالي قام الفريق بالاستثمار في جانح خلفي جديد مناسب تماماً لحلبة موناكو الشهيرة.

وكما يظهر في الصورة، فقد باتت الصفيحة الأساسية والعلوية للجانح الجديد معدّلة بالفعل، حيث وتشغل مساحة أكبر بكثير، حيث تم استخدام نصف قطر ضيق لربط الصفيحة الأساسية بالانتهائية عند تقاطعهما.

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جانح سيارة ريد بُل الخلفي

جانح سيارة ريد بُل الخلفي

الصورة من قبل: جورجيو بيولا

وتم تصميم الجزء العلوي بشكل مناسب ليعمل بالتوازي مع زاوية اللويحات العلوية. للتعويض عن الارتكازية المولدة مع الانتباه لمقاومة الهواء التي يفرضها هذا التصميم الجديد، أضافت ريد بُل شقاً على شكل V في القسم المركزي، مع الحفاظ أيضاً على تصميم الجزء الطرفي شبه المنفصل لأجنحتها الأخرى.

ورغم أن بقية قسم السيارة الخلفي ما زال غير واضح حتى الآن، لكن  بد أن هناك ترتيبات تناسب الجانح الجديد.

وتفرض حلبة موناكو الضيقة هذا الأسبوع أهمية كبيرة لمراكز التصفيات، وهذا هو السبب في أن ريد بُل لا تريد ترك أي شيء للصدفة ضمن سعيها للفوز هنا مجدداً.

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