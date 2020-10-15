ريد بُل تفضّل الاستحواذ على مشروع هوندا والمشاركة بمحركاتها في 2022

بعد إعلان هوندا مغادرتها ساحة الفورمولا واحد مع نهاية 2021، يتعيّن على ريد بُل تقييم خطتها للتزوّد بوحدات الطاقة على المدى الطويل.

وبينما قد تُجبر رينو على تزويد ريد بُل بالمحركات ضمن ما تنصّ عليه القوانين الرياضية، لكنّ هيلموت ماركو مستشار رياضة السيارات لدى العلامة النمساوية قال بأنّ شركته تنظر في الواقع لخيار آخر.

حيث أنّه وعلى افتراض موافقة "فيا" على تجميد تطوير المحركات بدءًا من موسم 2022، فإن ذلك سيعني أنّ ريد بُل لن يتعيّن عليها القلق حيال تطوير وحدة الطاقة، وبالتالي قد تعمد إلى الاستحواذ على مشروع هوندا بالكامل.

وأشار ماركو إلى المساحة الإضافية المتاحة بالقرب من مصنع ريد بُل، إلى جانب القرب الكبير لمنشآت هوندا الحالية ف المملكة المتحدة، يجعلان من ذلك الخيار واقعيًا.

وضمن حديثه مع قناة "سبورت1" الألمانية، قال ماركو في هذا الصّدد: "إنّها مسألة معقدة للغاية. بذات تعقيد تلك المحركات".

وأضاف: "قد نفضّل - وعلى افتراض كانت المحادثات مع هوندا إيجابية - الاستحواذ على حقوق الملكية الفكرية وكل شيء آخر ضروري، ومن ثمّ تجهيز واعتماد المحركات بأنفسنا في ميلتون كينز".

وتابع: "لكنّ ذلك سيكون ممكنًا فقط في حال تمّ تجميد تطوير المحركات بحلول السباق الأوّل من 2022 على أقصى تقدير. حيث أنّنا لن نقدر على تحمّل تطوير إضافي، لا على الصعيد التقني ولا المالي. ذلك شرط أساسي".

وقال ماركو أنّ جانبًا من تفضيل سلوك ذلك الطريق قائم على الشعور بأنّ فرص ريد بُل بالمنافسة على بطولة العالم ستتأثّر إذا ما تزودت بمحركات الزبائن.

"كلّ مصنّعي المحركات لديهم فريقهم الخاص، وذلك يعني أنّهم يطورون المحرك حول هيكلهم" قال ماركو.

وأكمل: "إذا ما اعتمدنا محركات الزبائن سيتعيّن علينا أن أقلمة هيكلنا وأفكارنا بشكل ثانوي، وسنواجه حينها حلا تقنيًا سنضطرّ للقبول به. ولهذا فإنّ خيار هوندا هو المفضّل. لكنّنا على أيّة حال نستشكف كل الخيارات المتاحة".

واختتم: "وفقًا لقوانين ’فيا’، فإنّ كلّ مصنع محركات ملزم بتزويد فرق أخرى. وإذا ما كان ذلك خيار أمامنا، فعليه أن يناسب الوضع العام، ويجعلنا تنافسيين. ليس لدينا مشكلة مع زواج إجباري سعيد".