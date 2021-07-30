ريد بُل تفصل أحد موظفيها في الفورمولا واحد بعد أن نُسبت إليه رسائل إساءة عنصرية

عقب تقرير من سكاي سبورتس، أكّد متحدث باسم ريد بُل لموقعنا "موتورسبورت.كوم" بأنّ الموظف - والذي ليس ضمن الأعضاء المعروفين بشكل عام من طاقم جانب المسار - لم يعد مرتبطًا بالفريق.

ويأتي ذلك القرار بعدما انتشار سلسلة من رسائل واتساب منسوبة إليه تحتوي على لغة عنصرية وإساءة على الإنترنت في وقت سابق من هذا الأسبوع.

وصرّح المتحدث باسم ريد بُل في هذا الصّدد قائلًا: "كما صرّحنا علانية الأسبوع الماضي، فإنّنا نُدين الإساءات العنصرية من أي نوع، ولدينا سياسة منعدمة التسامح مع السلوك العنصري داخل منظمتنا".

واضاف: "وذلك الشخص المعني لم يعد موظفًا لدى ريد بُل".

هذا وكانت ريد بُل قد أعلنت مؤخّرًا دعمها للويس هاميلتون بعد مواجهته لاعتداء عنصري في أعقاب حادثته مع ماكس فيرشتابن خلال سباق جائزة بريطانيا الكبرى، ما دفع إلى بيان مشترك أصدرته مرسيدس، فيا والفورمولا واحد يُدين ذلك السلوك.

"بينما قد تجمعنا منافسة شرسة على المسار، إلّا أننا جميعًا متحدون في مواجهة العنصرية" صرّح فريق ريد بُل يوم الاثنين الذي أعقب سباق بريطانيا.

وأضاف: "نحن نُدين كافة الإساءات العنصرية التي قد تُوجّه إلى فريقنا، منافسينا ومشجعينا".

وأكمل: "نشعر بالإشمئزار والحزن كفريق بأن نشهد الإساءات العنصرية التي تعرض لها لويس بالأمس على وسائل التواصل الاجتماعي بعد حادثته مع ماكس. ليس هنالك أيّ عذر مطلقًا لذلك، ولا مكان بالتأكيد لهكذا سلوك في رياضتنا، وتجب محاسبة المسؤولين عن ذلك".

جديرٌ بالذكر أنّ هاميلتون قد صرّح يوم أمس الخميس في المجر بأنّه "مذهول" من الدعم الغامر الذي أظهره مجتمع الفورمولا واحد، قائلًا بأنّ "تلك المرة الأولى التي لا أقف فيها وحيدًا".