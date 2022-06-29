ريد بُل تفسخ تعاقدها مع سائقها الاحتياطي فيبز إثر التحقيق فيما بدر منه من إساءة عنصرية

سُمع فيبز وهو يتلفظ بعبارة عنصرية خلال بث مباشر لأحد ألعاب الفيديو، ما استدعى إيقافه مباشرة من قِبَل ريد بُل حتى يتم التحقيق في الواقعة من الفريق.

وقُبيل جائزة بريطانيا الكبرى نهاية هذا الأسبوع، أعلنت ريد بُل عبر تويتر فسخ عقدها مع فيبز، لتُنهي بذلك ارتباطاته مع الفريق بعد 4 أعوام.

وجاء في بيان الفريق: "بعد التحقيق في الواقعة التي حصلت عبر الإنترنت وتضمنت يوري فيبز، فإن أوراكل ريد بُل ريسينغ قد فسخت التعاقد مع يوري كسائق احتياطي واختبار لديها. حيث لا يتساهل الفريق مع أيّ فعل عنصري".

جديرٌ بالذكر أن فيبز كان قد انضم إلى برنامج الناشئين لدى ريد بُل في 2018، وتسابق في الفورمولا 2 منذ 2020 إلى جانب التزاماته كسائق اختبار واحتياطي لدى فريق الفورمولا واحد.