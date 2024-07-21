ريد بُل تُغلق الباب أمام مرسيدس للاستحواذ على فيرستابن عبر تأكيد عقد ماركو

لم تُخف مرسيدس أنّ فيرستابن واحدٌ من أهدافها الرئيسيّة لتعويض لويس هاميلتون المنتقل إلى فيراري في الموسم المقبل.

وبحديثه في وقتٍ سابقٍ من هذا العام، قال توتو وولف مدير فريق مرسيدس: "أودّ الحصول على خدماته، لكن علينا أوّلًا أن نحلّ مسألة السيارة".

وأضاف: "أعتقد بأنّ هذا قرارٌ على ماكس اتّخاذه. لا يوجد أيّ فريقٍ في البطولة لا يودّ تواجده في السيارة".

وفي حين أنّ فيرستابن يرتبط حاليًا بعقدٍ مع ريد بُل حتّى نهاية 2028، فقد تبيّن في وقتٍ سابقٍ من هذا العام أنّ هناك بعض بنود كسر العقد التي من شأنها السماح للهولندي بالمغادرة في حال أراد ذلك.

وكان هناك بندٌ سريٌ آخر أُضيف إلى عقد فيرستابن في الشتاء الماضي عبر طاقم إدارته وماركو، من دون معرفة كريستيان هورنر مدير فريق ريد بُل.

وأشار البند، الذي كان جزءًا من ملحق، إلى أنّه في حال غادر ماركو الفريق فإنّ بوسع فيرستابن إلغاء عقده والمغادرة كذلك.

لهذا السبب عندما أصبح مستقبل ماركو مع الفريق محلّ شكوكٍ في وقتٍ سابقٍ من هذا العام، فإنّ موقع فيرستابن في الفريق أصبح مهدّدًا هو الآخر.

وقال فيرستابن نفسه مرارًا أنّه في حال غادر ماركو فإنّه من غير المرجّح أن يبقى هو الآخر، فاتحًا البابا أمام مرسيدس للتعاقد معه.

وفي ظلّ مواصلة مرسيدس الدفع لإقناع نجم ريد بُل بالانتقال إليها، علم موقعنا "موتورسبورت.كوم" أنّ ريد بُل تحرّكت الآن عبر تأكيد موقع ماركو من أجل التخلّص من أيّة ضبابيّة بشأن مستقبله. وهو ما يضمن بشكلٍ فعلي بقاء فيرستابن.

وأشارت مصادر إلى أنّ ماركو وقّع الآن على وثيقة تضمن إنهائه لعقده مع الفريق الذي يمتدّ حتّى نهاية عام 2026.

فضلًا عن ذلك فقد أُشير إلى أنّ هناك اتّفاقًا من حيث المبدأ مع فيرستابن بأنّه حتّى في حال عدم تواجد ماركو لظروف خارجة عن سيطرة الفريق، مثل المرض، فإنّ ذلك لن يُستخدم كعذرٍ للمغادرة.

ويُغلق هذا الالتزام الجديد من ماركو حتّى 2026 الباب فعليًا أمام توافر خدمات فيرستابن لأيّ فريقٍ آخر في العامين المقبلين، وربّما أكثر حتّى في حال واصل الفريق تقديم أداء جيّد مثل الوقت الحاضر.