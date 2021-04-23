ريد بُل تعيّن أحد كبار موظفي مرسيدس كمدير تقني لقسمها الجديد للمحركات

تزامناً مع حشد جهود فريق ميلتون كينز قبيل الاستحواذ على قسم محركات هوندا في الفورمولا واحد، تم الإعلان عن ضمّ بين هودجكينسن إلى البرنامج.

وشغل هودجكينسن منصب كبير الهندسة المكانيكية ضمن قسم مرسيدس لوحدات طاقة الأداء المرتفع منذ 2017، بعد أن كان يعمل مع المصنع الألماني ضمن مقره في بريكسوورث منذ أكر من 20 عاماً.

ولم يتم تحديد موعد زمني لانتقاله إلى ريد بُل، لكن ما زال عليه التحقق من تعاقداته الحالية فيما يتعلق بعملية الانضمام.

وصرح كريستيان هورنر مدير فريق ريد بُل والمدير التنفيذي لقسم وحدات الطاقة أن هذا العقد يعتبر من ضمن خطة العلامة النمساوية الطموحة لتعزيز قسم المحركات الخاص بها.

فقال: "يسرنا الترحيب بـ بين كمدير تقنيّ لقسم وحدات الطاقة لدى ريد بُل. إنه يصل إلى هذا المشروع الطموح كفائز في السباقات ومُبدعٍ قادر على قيادة فريقٍ متميز بمهارات هندسية رفيعة".

وأكمل: "عندما أعلنت ريد بُل إنشاء قسمها الخاص بوحدات الطاقة، أعلنت كذلك انطلاق حقبة جديدة في تاريخ الشركة، نحن نود جلب أفضل المواهب وضمها".

نيكو روزبرغ، مرسيدس، بين هودجكينسن، مرسيدس، والفائز بالسباق لويس هاميلتون تصوير: صور ساتون

بالمقابل، كشف هودجكينسن أن قرار ترك مرسيدس كان صعباً بعد كل تلك الفترة الطويلة، لكنه متحمس للتحدي القادم.

فقال: "تملؤني الحماسة حقاً للانضمام إلى قسم وحدات الطاقة لدى ريد بُل كمدير تقني".

وأكمل: "لم يكن قراراً سهلاً، بعد ما يقارب 20 عاماً مع مرسيدس، لكن فرصة المشاركة في مشروع هام كهذا تعتبر شرفاً كبيراً".

وتابع: "ريد بُل لاعب أساسي للغاية في الفورمولا واحد، ولطالما كانت المنافس الأكبر لنا ضمن حقبة المحركات الهجينة، لذا أنا أتطلع قدماً لما يمكننا تحقيقه معاً".

يشار إلى أن ريد بُل قد بدأت بالفعل ببناء مصنع يضم أحدث التقنيات في ميلتون كينز من أجل قسمها الجديد الخاص بالمحركات.

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