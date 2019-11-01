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ريد بُل تعوّل على ما تعلّمته من أخطاء 2019 لتعزيز حظوظها في 2020

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ريد بُل تعوّل على ما تعلّمته من أخطاء 2019 لتعزيز حظوظها في 2020
01-11-2019

يرى فريق ريد بُل أن حظوظه لموسم 2020 في بطولة العالم للفورمولا واحد ستتعزّز بما تعلّمه من أخطاء هذا الموسم، إذ أنّه تحديدًا لن يكون متأخّرًا من جديد مع سيارة العام المُقبل.

بينما علم الفريق المتمركز في ميلتون كينز دومًا أنّ 2019 سيمثّل موسمًا انتقاليًا على خلفية انتقاله للتزوّد بمحرّكات هوندا، لكنّ الحظيرة النمساوية عانت من عقبات كذلك في بداية الموسم إثر مشاكل الهيكل التي لاحقتها.

إذ استغرق الأمر بعض الوقت من الفريق كي يقف على تأثير التغييرات في قوانين الجناح الأمامي لهذا الموسم، واضطرت ريد بُل للانتظار حتى جائزة النمسا الكبرى لتكون قادرة على فكّ شفرة القدرات الكاملة لسيارتها.

وقال هيلموت ماركز مستشار رياضة السيارات لدى ريد بُل أنّ الفريق يعلم الأمور التي سارت على نحوٍ خاطئ ما يمنحه بعض الثقة بالتوجّه إلى الموسم المُقبل.

"لقد تعلّمنا من أخطائنا، كما أنّنا نشعر بالتفاؤل على نحوٍ مبرر هذه المرّة حيال قدرتنا على المنافسة على لقب البطولة" قال ماركو لموقعنا "موتورسبورت.كوم" عن موسم 2020.

وأضاف: "أحد الأخطاء تمثّل في أنّنا كنّا متأخّرين للغاية مع السيارة، إذ لم نتواجد في المواقع الذي نرغبه خلال السباقات الأولى، حيث أنّ هدفنا هو أن نكون تنافسيين من السباق الأوّل في الموسم المُقبل".

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وكان ماركو قد سبق وصرّح على نحوٍ شهير قبل بداية الموسم الحالي بأنّه يرغب بأن يحقق تحالف ريد بُل وهوندا الفوز في خمسة سباقات، الهدف الذي يتأخّر عنه الفريق بسباقين حاليًا.

وعند سؤاله عن ذلك الطموح، قال ماركو: "لسنا بعيدين للغاية عن ذلك. كنّا قريبين للغاية من الفوز في بودابست، كما كنّا سريعين جدًا في مونزا، لكنّنا تعرّضنا لحادثة هناك. في حين كنّا في الواقع أضعف من المتوقّع في سنغافورة. إذ لم نجد الإعدادات المثالية هناك".

وتابع: "على صعيد السرعة الخالصة، فإنّنا نسير في الوجهة الصحيحة، لكنّنا خسرنا بعض الزخم بعد العطلة الصيفية، كما تعرّض فيرشتابن لثلاثة حوادثة منفصلة عند المنعطف الأوّل".

ويتمثّل أحد الجوانب التي يشعر ماركو بالتفاؤل حيالها لموسم 2020 في التقدّم الذي تحرزه هوندا في جانب المحرّك، حيث أظهر الصانع الياباني تحسّنًا كبيرًا هذا الموسم.

"لقد نفّذوا ما وعدوا به، بل وأكثر في الحقيقة. على صعيد الموثوقية، لم نواجه أيّة مشاكل على الإطلاق ولم نتعرّض لعطل حقيقي واحد على المحرّك" قال ماركو.

واختتم: "نحن أكثر من راضين عن ذلك التعاون، كما أنّ القادم للموسم المُقبل يمنحنا ثقة كبيرة".

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