تعود ريد بُل إلى استخدام جناحها الخلفي الأصلي لموسم 2026 بعد تعرض ماكس فيرستابن لحادثين مقلقين مع الجانح الخلفي الدوار.

وكان فريق فيراري المنافس أول من قدم ما أطلق عليه اسم جناح "ماكارينا" الخلفي خلال التجارب الشتوية.

حيث كان الجزء الرئيسي من الجناح يدور بزاوية 180 درجة عند تفعيل وضع الخطوط المستقيمة، بهدف تحسين مستويات مقاومة الهواء على المقاطع المستقيمة.

وقدمت ريد بُل نسختها الخاصة من الجناح الخلفي الدوار خلال جائزة ميامي الكبرى في مايو، حيث طورت مفهومها الخاص بآلية مختلفة عن الحل الذي قدمته فيراري.

وتسبب الجناح الخلفي في مشاكل مبكرة لريد بُل، حيث تعرض فيرستابن لحادث قوي خلال التجارب التأهيلية لجائزة النمسا الكبرى بعد فشل الجناح في الإغلاق بالشكل الصحيح.

ووقع حادث مشابه في جائزة بريطانيا الكبرى، عندما انزلق فيرستابن إلى المنطقة الحصوية في منعطف ستو.

وتعود ريد بُل الآن إلى تصميم جناحها الخلفي التقليدي الأصلي الذي بدأت به الموسم.

حيث قال فيرستابن اليوم الخميس مؤكدًا: "سنعود إلى الجناح القديم ونرى متى يصبح الأحدث جاهزًا للاستخدام مرة أخرى."

وتشير المعلومات إلى أن ريد بُل لا تزال حريصة على استخدام الجناح الخلفي الدوار في أقرب وقت ممكن.

ويعمل الفريق على عدد من التعديلات داخل مصنعه في ميلتون كينز لحل المشكلة التي وصفها السائق الهولندي بأنها "خطيرة".

يشار إلى أنه وعلى الرغم من أن الاتحاد الدولي للسيارات "فيا" لا زال يراجع الجناح الخلفي "ماكارينا" الخاص بسيارة ريد بُل، لكن تمت الموافقة على استخدام الفريق لهذا التصميم في جائزة بلجيكا الكبرى.

لكن يبدو الآن من تصريح فيرستابن أن الفريق لن يستعمله في بلجيكا، وسيعود لاستعمال جانح خلفي تقليدي.