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ريد بُل تعمل على ثلاث سيارات حالياً

تكلمت ريد بُل حول السبب الذي يدفعها للعمل على ثلاث سيارات في الوقت الحالي.

ماكس فيرستابن، ريد بُل ريسينغ

الصورة من قبل: إريك جونيوس

رغم أن العلامة النمساوية هيمنت على حقبة المؤثرات الأرضية حتى الآن، لكنها تواجه حالياً منافسة شديدة للغاية من قبل فيراري ومكلارين على وجه الخصوص.

وبالفعل، خطفت فيراري فوزين حتى الآن في أستراليا مع كارلوس ساينز وموناكو مع شارل لوكلير.

بينما أحرز لاندو نوريس سائق مكلارين فوزه الأول في الفورمولا واحد من بوابة ميامي، ونافس بشدة في إيمولا لينهي ثانياً خلف ماكس فيرستابن بفارق ضئيل للغاية.

كل هذا بات يشكل ضغطاً على ريد بُل لمواصلة جلب التحديثات لسيارتها الحالية التي لم تعد تمتلك أفضلية كبيرة كما كان الحال في آخر موسمين.

حيث كشف بيير واش المدير التقني بأن القسم التقني يعمل بشكل كبير على تحسين تأدية السيارة.

فقال في تصريح لمنصة "اف1 تي.في" على هامش جولة إيمولا، ضمن تعليقه على خروج آدريان نيوي عبقريق التصميم من صفوف الفريق: "أعتقد أن القسم التقني يركز بشكل هائل على السيارة والأداء".

وأكمل: "ما بين العام الحالي وتطوير سيارة الموسم المقبل، فنحن نعمل على ثلاث سيارات!".

وأضاف: "كما أن موسم 2026 سيمثل تغييراً كبيراً. إضافة لمسألة نيوي وخروجه.. لكننا حالياً نركز على أنفسنا بصراحة".

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وبينما تواصل العلامة النمساوية العمل على سيارتها، لكن لا بدّ من البدء بالتفكير في سيارة الحقبة المقبلة، والتي سيتم فيها اعتماد محركات جديدة مختلفة.

وفي هذا الصدد فإن ريد بُل ستدخل الحقبة المقبلة عبر محركات من تصنيعها للمرة الأولى في تاريخها عبر شراكة مع فورد، وهذا ما يفرض تحديات تتعلق بكيفية موازنة الموارد بين المشاريع جميعها.

"نحن نتطلع قدماً، كلما فكّرنا بالمسائل من الآن، كلما نجحنا بتوقع بعض المشاكل" قال واش تعقيباً على التحديات المقبلة.

وأضاف: "سنتمكن من العمل على جانب الانسيابية لكن فقط مع بداية العام المقبل، وعلينا تجهيز أنفسنا".

واسترسل: "المحركات تمثل تحدياً كبيراً بالنسبة لنا، لكن الوضع يبدو واعداً".

واختتم: "بالتأكيد نحن نعمل على هذا بجدّ، لكن التحدي الأساسي هو موازنة الموارد بين كل تلك المشاريع!".

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