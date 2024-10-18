ريد بُل تعمل على تعديل سيارتها لضمان امتثالها لقوانين "فيا"
أكد فريق ريد بُل، حامل لقب بطولة العالم في الفورمولا واحد، أنه سيتعاون مع الاتحاد الدولي للسيارات "فيا" لإجراء تعديلات طفيفة على سيارته الحالية.
الصورة من قبل: جورجيو بيولا
تهدف التعديلات تلك لضمان عدم استخدام جهاز تعديل ارتفاع مقدمة أرضية السيارة الخاص بالفريق أثناء تواجدها ضمن خط الحظائر المغلق، وذلك تماشياً مع القوانين التي تمنع إجراء أية تغييرات على السيارة خلال الفترة بعد التصفيات وقبل السباق.
وبرزت هذه المسألة على هامش جائزة الولايات المتحدة الكبرى، بعد أن ظهرت تقارير تفيد بأن الاتحاد الدولي للسيارات زاد من عمليات التدقيق بعد احتمال استعمال ريد بُل لجهاز يسمح بإجراء تعديلات على ارتفاع مقدمة أرضية السيارة أثناء تواجدها ضمن خط الحظائر المغلق.
ورغم عدم وجود أدلة على أن ريد بُل قد خرقت القوانين، لكن الاتحاد الدولي للسيارات يعتزم من الآن فصاعداً إضافة أختام على الجهاز للتأكد من عدم إمكانية تعديله منذ بداية فترة خط الحظائر المغلق.
بينما أكدت العلامة النمساوية أنها كانت تمتثل طوال الوقت للقوانين ولم يحصل أي انتهاك لها.
كما توصل كل من الفريق والاتحاد الدولي إلى اتفاق يقضي بأن تُدخل ريد بُل تعديلات إضافية على السيارة لضمان عدم حدوث أي تصرف غير قانوني، ومن المتوقع أن تكون هذه التعديلات جاهزة لجائزة البرازيل الكبرى الشهر المقبل.
الجهاز المسؤول عن تعديل ارتفاع مقدمة السيارة هو عبارة عن نظام بسيط يعتمد على "برغي" يمكن للميكانيكي تعديله باستخدام أداة للرفع أو الخفض.
سيارة ريد بُل
الصورة من قبل: أندرياس بيل
وتستعمل جميع الفرق أنظمة مشابهة، ولكن يُعتقد أن جهاز ريد بُل متميز لكونه قابلاً للتعديل من داخل السيارة، ما يجعله غير مرئي للمراقبين من الخارج.
وكانت ريد بُل صريحة في تأكيدها أنها لا تُخفي شيئاً، خصوصاً أن تصميم جهاز التعديل الخاص تمّ نشره على خوادم الاتحاد الدولي كجزء من قوانين المصدر المفتوح.
وأوضح أحد أعضاء الفريق في أوستن أن الجهاز موجود بالفعل، ولكنه غير قابل للوصول بمجرد تجميع السيارة بشكل كامل لتصبح جاهزة للسباق.وليس من السهل رؤية الجهاز، حيث يتطلب رفع لوحة معينة من قمرة القيادة لتمكين الميكانيكي من الوصول إليه.
وهذا يعني أنه لا يمكن تعديله بسرعة وسهولة، ولكن يمكن القيام بذلك خلال الأعمال المعتادة التي تُجرى على السيارات بعد التصفيات لتجهيزها للسباق.
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