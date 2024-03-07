جميع البطولات
اشترك

Sign up for free

  • Get quick access to your favorite articles

  • Manage alerts on breaking news and favorite drivers

  • Make your voice heard with article commenting.

الاشتراك تسجيل الدخول

Motorsport prime

Discover premium content
اشترك

النسخة

الشرق الأوسط
فورمولا 1 جائزة المملكة العربية السعودية الكبرى

ريد بُل تعلّق عمل الموظفة التي وجهت اتهامات إلى هورنر

علقت ريد بُل عمل الموظفة التي وجهت اتهامات إلى كريستيان هورنر مدير الفريق في الفورمولا واحد، وذلك نتيجة التحقيقات المستقلة التي انتهت مؤخراً.

Upd:
هيلموت ماركو، مستشار ريد بُل لرياضة السيارات وكريستيان هورنر، مدير فريق ريد بُل

هيلموت ماركو، مستشار ريد بُل لرياضة السيارات وكريستيان هورنر، مدير فريق ريد بُل

إريك جونيوس

واجه هورنر تحقيقاً امتدت لثمانية أسابيع من قبل محامٍ مستقل عينته شركة ريد بُل للتحقيق في اتهامات وجهتها له إحدى الموظفات بدعوى سلوك غير لائق.

وانتهت التحقيقات بتبرئة هورنر، لكن تم تسريب ملف قيل أنه يضم دلائل من صور ومحادثات خاصة تُدين هورنر، من قبل شخص مجهول.

ما زاد الجدل وأشعله أكثر، علاوة على تصريحات شديدة اللهجة صدرت عن يوس فيرستابن والد ماكس، والذي أشار بوضوح إلى أن بقاء هورنر يهدد بتمزيق الفريق.

ونتيجة لذلك سرت الكثير من التكهنات والشائعات بأن ماكس قد يترك الفريق مع وجود شائعات ربطته مع مرسيدس كبديل عن لويس هاميلتون المنتقل إلى فيراري بدءاً من موسم 2025.

لكن ورغم عدم توفر أية تفاصيل إضافية حول التحقيقات، لكن علم موقعنا "موتورسبورت.كوم" أنه ومن بين عواقب تلك التحقيقات، اتخاذ إجراء ضد الموظفة.

ويبدو أنها بقيت ضمن عملها في فريق ميلتون كينز حتى هذا الأسبوع التي تم تعليق عملها.

ولم يصدر أي بيان رسمي من الفريق حول المسألة، حيث رفض المتحدث باسم الفريق التصريح بأية تفاصيل حين تواصل معه موقعنا "موتورسبورت.كوم".

حيث قال: "لن نعلق على هذا الأمر لأنها مسألة داخلية".

اقرأ أيضاً:

Be part of Motorsport community

Join the conversation

Share Or Save This Story

التعليقات
المقال السابق هاميلتون: الفورمولا واحد تواجه "لحظة حاسمة" وسط الجدَل الدائر خارج الحلبات
المقال التالي فيرستابن يسجل الزمن الأسرع أمام ألونسو خلال التجارب الحرة الأولى في جدة

Top Comments

ليس هناك تعليقات على المقال. لمَ لا تبدأ بالتعليق؟
ريد بُل ريسينغ
More from
ريد بُل ريسينغ
فيرستابن - "لا سبب لمغادرة فريق ريد بُل" رغم مخاوف والده بشأن هورنر

فيرستابن - "لا سبب لمغادرة فريق ريد بُل" رغم مخاوف والده بشأن هورنر

فورمولا 1
جائزة المملكة العربية السعودية الكبرى
فيرستابن - "لا سبب لمغادرة فريق ريد بُل" رغم مخاوف والده بشأن هورنر فيرستابن - "لا سبب لمغادرة فريق ريد بُل" رغم مخاوف والده بشأن هورنر
مكلارين غير متفاجئة من سرعة ريد بُل الكبيرة لموسم 2024 في الفورمولا واحد

مكلارين غير متفاجئة من سرعة ريد بُل الكبيرة لموسم 2024 في الفورمولا واحد

فورمولا 1
مكلارين غير متفاجئة من سرعة ريد بُل الكبيرة لموسم 2024 في الفورمولا واحد مكلارين غير متفاجئة من سرعة ريد بُل الكبيرة لموسم 2024 في الفورمولا واحد
تحليل: كيف هزّ انتقال ريكاردو الصاعق سوق السائقين في الفورمولا واحد؟

تحليل: كيف هزّ انتقال ريكاردو الصاعق سوق السائقين في الفورمولا واحد؟

برايم
برايم
فورمولا 1
تحليل: كيف هزّ انتقال ريكاردو الصاعق سوق السائقين في الفورمولا واحد؟ تحليل: كيف هزّ انتقال ريكاردو الصاعق سوق السائقين في الفورمولا واحد؟

أحدث الأخبار

فيرستابن يتصدر التجارب الحرة الثالثة في جدة وسط حادثة جو

فيرستابن يتصدر التجارب الحرة الثالثة في جدة وسط حادثة جو

F1 فورمولا 1
جائزة المملكة العربية السعودية الكبرى
فيرستابن يتصدر التجارب الحرة الثالثة في جدة وسط حادثة جو فيرستابن يتصدر التجارب الحرة الثالثة في جدة وسط حادثة جو
ألونسو يكشف متى سيتخذ قراره حيال مستقبله في الفورمولا واحد

ألونسو يكشف متى سيتخذ قراره حيال مستقبله في الفورمولا واحد

F1 فورمولا 1
جائزة المملكة العربية السعودية الكبرى
ألونسو يكشف متى سيتخذ قراره حيال مستقبله في الفورمولا واحد ألونسو يكشف متى سيتخذ قراره حيال مستقبله في الفورمولا واحد
بيرمان يحل بديلاً عن ساينز لبقية مجريات جولة السعودية

بيرمان يحل بديلاً عن ساينز لبقية مجريات جولة السعودية

F1 فورمولا 1
جائزة المملكة العربية السعودية الكبرى
بيرمان يحل بديلاً عن ساينز لبقية مجريات جولة السعودية بيرمان يحل بديلاً عن ساينز لبقية مجريات جولة السعودية
سيارة فيراري 2024 في الفورمولا واحد "لم تعد تُخيف" لوكلير وساينز

سيارة فيراري 2024 في الفورمولا واحد "لم تعد تُخيف" لوكلير وساينز

F1 فورمولا 1
جائزة المملكة العربية السعودية الكبرى
سيارة فيراري 2024 في الفورمولا واحد "لم تعد تُخيف" لوكلير وساينز سيارة فيراري 2024 في الفورمولا واحد "لم تعد تُخيف" لوكلير وساينز

برايم

Discover prime content
تحليل: سائق فيراري الآخر الذي يشكّل خطرًا على بطل عالم مخضرم

تحليل: سائق فيراري الآخر الذي يشكّل خطرًا على بطل عالم مخضرم

برايم
برايم
فورمولا 1
تحليل: سائق فيراري الآخر الذي يشكّل خطرًا على بطل عالم مخضرم تحليل: سائق فيراري الآخر الذي يشكّل خطرًا على بطل عالم مخضرم
تحليل: لماذا سيسطع نجم رايكونن "المُرتاح" في 2019؟

تحليل: لماذا سيسطع نجم رايكونن "المُرتاح" في 2019؟

برايم
برايم
فورمولا 1
تحليل: لماذا سيسطع نجم رايكونن "المُرتاح" في 2019؟ تحليل: لماذا سيسطع نجم رايكونن "المُرتاح" في 2019؟
تحليل: كيف هزّ انتقال ريكاردو الصاعق سوق السائقين في الفورمولا واحد؟

تحليل: كيف هزّ انتقال ريكاردو الصاعق سوق السائقين في الفورمولا واحد؟

برايم
برايم
فورمولا 1
من قبل سكوت ميتشيل
تحليل: كيف هزّ انتقال ريكاردو الصاعق سوق السائقين في الفورمولا واحد؟ تحليل: كيف هزّ انتقال ريكاردو الصاعق سوق السائقين في الفورمولا واحد؟
تحليل: خارطة الطريق لسباقاتٍ رائعة في 2021

تحليل: خارطة الطريق لسباقاتٍ رائعة في 2021

برايم
برايم
فورمولا 1
من قبل آدم كوبر
تحليل: خارطة الطريق لسباقاتٍ رائعة في 2021 تحليل: خارطة الطريق لسباقاتٍ رائعة في 2021
شاهد المزيد

اتصل بنا

© 2024 شبكة موتورسبورت ش.م.م جميع الحقوق محفوظة.

Sign up for free

  • Get quick access to your favorite articles

  • Manage alerts on breaking news and favorite drivers

  • Make your voice heard with article commenting.

الاشتراك تسجيل الدخول

Motorsport prime

Discover premium content
اشترك

النسخة

الشرق الأوسط