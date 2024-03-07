ريد بُل تعلّق عمل الموظفة التي وجهت اتهامات إلى هورنر

واجه هورنر تحقيقاً امتدت لثمانية أسابيع من قبل محامٍ مستقل عينته شركة ريد بُل للتحقيق في اتهامات وجهتها له إحدى الموظفات بدعوى سلوك غير لائق.

وانتهت التحقيقات بتبرئة هورنر، لكن تم تسريب ملف قيل أنه يضم دلائل من صور ومحادثات خاصة تُدين هورنر، من قبل شخص مجهول.

ما زاد الجدل وأشعله أكثر، علاوة على تصريحات شديدة اللهجة صدرت عن يوس فيرستابن والد ماكس، والذي أشار بوضوح إلى أن بقاء هورنر يهدد بتمزيق الفريق.

ونتيجة لذلك سرت الكثير من التكهنات والشائعات بأن ماكس قد يترك الفريق مع وجود شائعات ربطته مع مرسيدس كبديل عن لويس هاميلتون المنتقل إلى فيراري بدءاً من موسم 2025.

لكن ورغم عدم توفر أية تفاصيل إضافية حول التحقيقات، لكن علم موقعنا "موتورسبورت.كوم" أنه ومن بين عواقب تلك التحقيقات، اتخاذ إجراء ضد الموظفة.

ويبدو أنها بقيت ضمن عملها في فريق ميلتون كينز حتى هذا الأسبوع التي تم تعليق عملها.

ولم يصدر أي بيان رسمي من الفريق حول المسألة، حيث رفض المتحدث باسم الفريق التصريح بأية تفاصيل حين تواصل معه موقعنا "موتورسبورت.كوم".

حيث قال: "لن نعلق على هذا الأمر لأنها مسألة داخلية".