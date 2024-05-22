ريد بُل: تعثّر بيريز في إيمولا لن يؤثر على مستقبله

خسر بيريز مركز وصافة السائقين في ترتيب البطولة لصالح شارل لوكلير بعد سباق إيمولا يوم الأحد الماضي، وذلك بعد أن قدم أداءً ضعيفًا على مدار نهاية الأسبوع في إيطاليا، ف الوقت الذي عانت فيه ريد بُل من أجل إيجاد الإعدادات المثالية لسيارتها آر.بي20.

فيما لم يتمكن المكسيكي بعد من التفوق على زميله ماكس فيرستابن في التصفيات حتى الآن أو يتقدم أمامه في لفة تسابق واحدة هذا الموسم، لكن أداءه تراجع بشكل كبير في إيمولا حيث أخفق في العبور إلى القسم الحاسم من التجارب التأهيلية – على عكس سيارتي فريق آربي الرديف – للمرة الأولى هذا الموسم. فيما اكتفى بالمركز الثامن في السباق بعد انزلاقه عن المسار نحو المنطقة الحصوية متأخرًا بـ 55 ثانية خلف زميله.

مع ذلك، لا يشعر هورنر بقلق أكثر من اللازم حيال تلك العثرة، واصفًا إياها "بمجرد ومضة تأخّر".

حيث قال: "اختبارات المحاكاة التي قمنا بها قبل السباق أوضحت بأن المركز السابع ربما هو أفضل نتيجة يمكن تحقيقها، على فرض عدم حدوث أمور عارضة من سيارة أمان وغيرها".

وأضاف: "لقد أخطأ وانزلق إلى المنطقة الحصوية في مناسبة واحدة، وهو ما كلفه حوالي 6 ثوان، لكنني أعتقد بأن تلك النتيجة هي أقصى ما كان من الممكن أن يحققه من مركز انطلاقه اليوم".

وتابع: "إننا ضمن موسم من 24 سباقًا، وقد خاض بداية رائعة، ومقاربته كانت قوية للغاية ولم يغير أي شيء فيها هذا العام. ونتيجة اليوم تحددت بتصفياته بالأمس".

وعند سؤاله عن مدى قرب ريد بُل من إتمام بنود عقد جديد مع بيريز، أو ما إذا كان التجديد مسألة وقت فقط، أوضح هورنر أن أي صفقة محتملة لا تنتظر التوقيع فقط.

فقال: "لطالما كان تشيكو شخصًا مباشرًا وواضحًا في التعامل، لذلك لا أعتقد بأن ما حدث قد يسبب مشكلة".