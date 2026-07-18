كانت فيراري أول من قدم هذا التصميم مع انطلاق حقبة قوانين 2026، قبل أن تعتمد ريد بُل الجناح الجديد بدءًا من جائزة ميامي الكبرى، حيث يتيح تحسين السرعة على الخطوط المستقيمة عند تشغيله في وضعية الخط المستقيم.

لكن الفريق عاد هذا الأسبوع في سبا إلى استخدام الجناح الخلفي التقليدي، بعدما تعرض ماكس فيرستابن لحادثين خلال الجولتين الماضيتين، في التجارب التأهيلية بالنمسا ثم خلال سباق سيلفرستون، وهو ما دفع السائق الهولندي إلى وصف الجناح في وقت سابق بأنه "خطير للغاية".

وأوضح واشيه أن الفريق حدد مصدر المشكلة بعد حادث سيلفرستون.

وقال: "إنها مشكلة ميكانيكية اكتشفناها بعد حادث سيلفرستون."

وأضاف: "قمنا بإصلاحها، ونحاول إثبات أن النظام أصبح آمنًا تمامًا قبل إعادته إلى السيارة، ومن المفترض أن يكون جاهزًا في بودابست."

وعندما سُئل عما إذا كانت المشكلة قد أصبحت واضحة بعد حادث النمسا، أجاب: "بعد سيلفرستون أصبحت الصورة واضحة الآن."

وأضاف: "فحصنا الجناح، ونعرف ما الذي حدث ونعرف كيفية إصلاحه. علينا فقط التأكد من أنه أصبح جاهزًا وآمنًا تمامًا."

وأشار المدير التقني لريد بُل إلى أن المشغل المسؤول عن حركة الجناح كان جزءًا من المشكلة، مؤكدًا أن الفريق ناقش الأمر مع الاتحاد الدولي للسيارات "فيا" نظرًا لارتباطه بجانب السلامة.

وقال: "أثبتنا لهم ما قمنا به."

وعلى صعيد الأداء في سبا، تصدر فيرستابن التجارب الحرة الأولى، قبل أن ينهي التجارب الحرة الثانية في المركز الثالث بفارق يقارب نصف ثانية عن متصدر الحصة كيمي أنتونيللي، بينما جاء لاندو نوريس ثانيًا.

وعلّق واشيه على أداء السائق الهولندي قائلًا: "إنها نقطة انطلاق جيدة، لكنني لست متأكدًا من أنه سعيد بما سمعته منه."

وأضاف: "لا يزال أمامنا الكثير من العمل لتحسين توازن السيارة، خصوصًا في اللفات القصيرة، وربما أيضًا من ناحية تآكل الإطارات".