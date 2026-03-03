ريد بُل تعترف: لسنا المرشّح الأبرز حاليًا رغم ألاعيب المنافسين
اعترف لورون ميكيز بأن فريقه ليس المعيار الذي يُقاس عليه قبل انطلاق موسم الفورمولا 1 الجديد.
ماكس فيرستابن، ريد بُل ريسينغ ولوران ميكيز، مدير فريق ريد بُل ريسينغ
الصورة من قبل: مارك طومسون صور جيتي
في الأيام الأولى من تجارب ما قبل الموسم في البحرين، كانت هناك حرب نفسية بين الفرق الكبرى - خاصة مرسيدس وريد بُل - في محاولة لتحويل الأضواء نحو المنافس.
وقد حاولت الفرق إقناع العالم الخارجي بأن الفريق الذي يجب هزيمته هو الطرف الآخر. وجاء ذلك بعد أن بدأت ريد بُل المتمركزة ميلتون كينز التجارب الأولى في الصخير بصورة أقوى من المتوقع، حيث أظهرت وحدة الطاقة المطورة حديثًا صورة لافتة من حيث الموثوقية والأداء.
ومع تقدم فترة التجارب التي امتدت لستة أيام، لم تتضح ملامح المشهد التنافسي بالكامل، لكن الانطباع العام كان أن مرسيدس وفيراري تتقدمان قليلًا على ريد بُل ومكلارين.
ورغم هذه الأجواء، سعى ميكيز إلى خفض سقف التوقعات، قائلًا: "هناك لعبة واضحة في خط الحظائر لتحويل الانتباه نحو المنافسين، ونهجنا هو تقليل الضوضاء والتركيز على أنفسنا".
وأضاف: "لدينا الكثير من العمل لنقوم به. للأسف، لسنا المعيار. في الوقت الحالي، نعتقد بقوة أننا متأخرون قليلًا عن مجموعة الصدارة".
وتابع: "ومع ذلك، من العدل القول إن جزءًا كبيرًا من بادوك البطولة مندهش من قدرتنا على تحقيق هذا المستوى من الثبات في الأزمنة بسيارة مبنية على مشروع جديد بالكامل".
واختتم: "هذا أمر يجب أن يفخر به موظفونا في ميلتون كينز. المنافسة المقبلة ستكون هائلة، وسيستغرق الوصول إلى المستوى الذي نطمح إليه وقتًا".
شارك أو احفظ هذه القصّة
ماركو: مرسيدس في صدارة ترتيب القوى
حجار يحظى بإشادة بسبب تفانيه الواضح في ريد بُل
تحليل: كيف هزّ انتقال ريكاردو الصاعق سوق السائقين في الفورمولا واحد؟
أحدث الأخبار
ريد بُل تعترف: لسنا المرشّح الأبرز حاليًا رغم ألاعيب المنافسين
تأكيد زواج شارل لوكلير بعد تغيير ألكسندرا سان ميليو لاسمها
ماركو: مرسيدس في صدارة ترتيب القوى
بياستري: لا خيبة أمل.. بل دافع إضافي
تحليل: سائق فيراري الآخر الذي يشكّل خطرًا على بطل عالم مخضرم
تحليل: لماذا سيسطع نجم رايكونن "المُرتاح" في 2019؟
تحليل: كيف هزّ انتقال ريكاردو الصاعق سوق السائقين في الفورمولا واحد؟
تحليل: خارطة الطريق لسباقاتٍ رائعة في 2021
قم بالاشتراك والوصول إلى Motorsport.com باستخدام أداة حظر الإعلانات الخاصة بك.
من الفورمولا 1 إلى موتو جي بي، نقدم تقاريرنا مباشرة من حلبة السباق لأننا نحب رياضتنا، مثلك تمامًا. وللاستمرار في تقديم صحافتنا المتخصصة، يستخدم موقعنا الإعلانات. ومع ذلك، نريد أن نمنحك الفرصة للاستمتاع بموقع ويب خالٍ من الإعلانات وخالٍ من أدوات التتبع ومواصلة استخدام أداة حظر الإعلانات.
أبرز التعليقات