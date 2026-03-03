في الأيام الأولى من تجارب ما قبل الموسم في البحرين، كانت هناك حرب نفسية بين الفرق الكبرى - خاصة مرسيدس وريد بُل - في محاولة لتحويل الأضواء نحو المنافس.

وقد حاولت الفرق إقناع العالم الخارجي بأن الفريق الذي يجب هزيمته هو الطرف الآخر. وجاء ذلك بعد أن بدأت ريد بُل المتمركزة ميلتون كينز التجارب الأولى في الصخير بصورة أقوى من المتوقع، حيث أظهرت وحدة الطاقة المطورة حديثًا صورة لافتة من حيث الموثوقية والأداء.

ومع تقدم فترة التجارب التي امتدت لستة أيام، لم تتضح ملامح المشهد التنافسي بالكامل، لكن الانطباع العام كان أن مرسيدس وفيراري تتقدمان قليلًا على ريد بُل ومكلارين.

ورغم هذه الأجواء، سعى ميكيز إلى خفض سقف التوقعات، قائلًا: "هناك لعبة واضحة في خط الحظائر لتحويل الانتباه نحو المنافسين، ونهجنا هو تقليل الضوضاء والتركيز على أنفسنا".

وأضاف: "لدينا الكثير من العمل لنقوم به. للأسف، لسنا المعيار. في الوقت الحالي، نعتقد بقوة أننا متأخرون قليلًا عن مجموعة الصدارة".

وتابع: "ومع ذلك، من العدل القول إن جزءًا كبيرًا من بادوك البطولة مندهش من قدرتنا على تحقيق هذا المستوى من الثبات في الأزمنة بسيارة مبنية على مشروع جديد بالكامل".

واختتم: "هذا أمر يجب أن يفخر به موظفونا في ميلتون كينز. المنافسة المقبلة ستكون هائلة، وسيستغرق الوصول إلى المستوى الذي نطمح إليه وقتًا".