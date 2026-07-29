يدخل فريق ريد بُل العطلة الصيفية للفورمولا 1 وهو يحتل المركز الرابع في بطولة الصانعين، لكن هذا لا يعكس الصورة الكاملة.

فمنذ افتتاح الموسم في ملبورن، حقق الفريق القادم من ميلتون كينز تقدمًا كبيرًا.

وتُظهر أرقام شريك البيانات "بايستيك" Paceteq أن ريد بُل كانت متأخرة بما يصل إلى 1.3 ثانية في اللفة من حيث وتيرة السباق الخالصة في كل من أستراليا والصين، ما يعني أنها كانت تنافس فرقًا مثل هاس وألبين.

لكن خلال آخر عطلتي سباق قبل العطلة الصيفية، تقلص هذا الفارق إلى ما بين عُشرين وثلاثة أعشار الثانية فقط في اللفة.

ويُظهر ذلك أن ريد بُل نجحت في تقليص الفارق مع المقدمة بنحو ثانية كاملة، لكن ذلك جاء بثمن، سواء بالمعنى الحرفي أو المجازي.

فقد قدم الفريق حزمتين رئيسيتين من التحديثات في ميامي والنمسا، أعاد من خلالهما تعديل مفهومه الانسيابية بصورة كبيرة (إذ اكتسبت الجوانب الجانبية، من بين عناصر أخرى، تصميمًا مختلفًا تمامًا)، كما تخلص من الوزن الزائد في سيارة RB22.

وفي حين تساءل مدير فريق مرسيدس توتو وولف عن كيفية تمكن فيراري من تقديم "عدد غير محدود" من التحديثات، أشارت سكوديريا فيراري إلى أن ريد بُل ربما قدمت في الواقع عددًا أكبر من القطع الجديدة خلال أول 11 جولة من الموسم.

ومع دخول العطلة الصيفية، يعترف مدير فريق ريد بُل لورون ميكيز بأنه سيكون من الصعب على فريقه الحفاظ على وتيرة التطوير نفسها خلال النصف الثاني من الموسم.

ويرتبط ذلك بطبيعة الحال بسقف الميزانية في الفورمولا 1، والذي حُدد هذا العام عند 215 مليون دولار.

حيث قال ميكيز: "لقد قدمنا قدرًا هائلًا من التطوير للسيارة بين السباق الأول وما وصلنا إليه هنا، في محاولة لتصحيح الفارق الكبير الذي عانيناه في البداية بأسرع وقت ممكن".

"من الصعب على الأرجح تخيل أننا سنواصل العمل بهذه الوتيرة. لكننا مع ذلك بحاجة إلى معرفة أفضل طريقة لمحاولة تقليص الأعشار الثلاثة الأخيرة".

وكان ميكيز قد أوضح سابقًا أن العثور على هذين أو ثلاثة الأعشار الأخيرة هو الأمر الأكثر صعوبة، لا سيما أن المنافسين أيضًا لا يقفون مكتوفي الأيدي.

لورون ميكيز، مدير فريق ريد بول للسباقات الصورة من قبل: Mark Thompson / Getty Images

هل تعلمت ريد بُل من أخطاء العام الماضي؟

إلى جانب سقف الميزانية، يتعين على جميع الفرق اتخاذ قرار مهم آخر، يتمثل في كيفية توزيع الموارد، مثل وقت استخدام نفق الرياح، بين سيارة هذا الموسم وسيارة الموسم المقبل.

ويرى ميكيز أن ريد بُل تتبع نهجًا مختلفًا هذا العام مقارنة بالموسم الماضي.

ففي ذلك الوقت، دفع الفريق بكل موارده لمحاولة تقليص الفارق مع مكلارين ومنح ماكس فيرستابن فرصة المنافسة على لقبه العالمي الخامس، وهو ما دفع الفريق ثمنه مع بداية موسم 2026، بحسب ما أوضحه المدير التقني بيير واشيه لاحقًا.

أما هذا العام، فتعتزم ريد بُل تحويل تركيزها إلى الموسم التالي في وقت أبكر.

حيث قال ميكيز: "لا أعرف ما الذي ستفعله الفرق الأخرى، لكن المؤكد هو أننا سنحتاج في مرحلة ما إلى اتخاذ قرار بشأن كيفية الموازنة بين العمل على سيارة هذا العام وسيارة العام المقبل".

"أتوقع أن يحدث ذلك في وقت أبكر مما فعلناه العام الماضي، خاصة في ظل اللوائح الحالية".