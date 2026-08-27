ريد بُل تعترف: "تراجعنا بعد العطلة الصيفية"
أقرّ لورون ميكيز بأن جائزة هولندا الكبرى كانت "عطلة نهاية أسبوع صعبة للغاية" بالنسبة إلى ريد بُل، بعد انسحاب ماكس فيرستابن من سباق الأحد وإنهاء ليام لاوسون السباق في المركز السابع.
لوران ميكيز، مدير فريق ريد بُل ريسينغ
الصورة من قبل: سيمون غالاوي
بدأ ماكس فيرستابن وليام لاوسون السباق من المركزين السابع والثامن على التوالي، وخاض الثنائي معركة قصيرة جنبًا إلى جنب بعد انطلاقة السباق. لكن السباق الأخير لفيرستابن على أرضه في زاندفورت انتهى سريعًا، بعدما فقد السائق الهولندي الجزء الخلفي من سيارته أثناء خروجه من المنعطف 14، واصطدم بقوة بالحواجز.
وخرج فيرستابن من الحادث دون إصابة، لكن السباق أوقف بالعلم الأحمر لإزالة الحطام من الحلبة. وعندما استؤنف السباق، واصل لاوسون معركة ريد بُل.
وعلى الرغم من حصوله على عقوبة زمنية قدرها 10 ثوانٍ بسبب مخالفة تتعلق بالأعلام الصفراء، قدم السائق النيوزيلندي أداءً قويًا وأنهى السباق في المركز السابع. ومع ذلك، لم يبدُ أن الفريق القادم من ميلتون كينز يمتلك السرعة اللازمة لمنافسة الفرق الثلاثة الكبرى التي أمامه طوال السباق.
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وفي تقييمه لعطلة نهاية الأسبوع، أوضح ميكيز أنه من غير الواضح كيف كان سيكون الأداء الحقيقي لفيرستابن، لكنه أقر بأن الصورة التي ظهرت في الحصص السابقة أوضحت صعوبات الفريق بشكل كبير.
حيث قال: "خضنا عطلة نهاية أسبوع صعبة في زاندفورت. أولًا وقبل كل شيء، أعتقد أن أهم شيء هو أن ماكس بخير. كان حادثًا كبيرًا إلى حد ما، ورؤيته يخرج من السيارة سالمًا ومعافى طمأننا جميعًا. كان ذلك أهم شيء اليوم".
وتابع: "من ناحية الأداء، لا يوجد مكان للاختباء. كانت عطلة نهاية أسبوع صعبة للغاية. مقارنة بالمستوى الذي كنا عليه قبل العطلة الصيفية، يبدو أننا تراجعنا قليلًا".
وأردف: "بالطبع، لن نعرف أبدًا ما كانت ستكون عليه سرعة السيارة الحقيقية في السباق مع ماكس. لكن من العادل القول إن الوضع يبدو أكثر صعوبة مما كان عليه في المجر وسبا أو النمسا".
واختتم: "لذلك، لدينا عمل شاق أمامنا. نحتاج إلى العودة إلى المسار الصحيح وفهم ما إذا كان منافسونا يقدمون عملًا أفضل منا فيما يتعلق بتحديث السيارة، أو إذا كان هناك شيء آخر حدّ من أدائنا في زاندفورت أكثر مما ينبغي".
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