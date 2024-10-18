ريد بُل تعترف بوجود نظام تحكّم في ارتفاع مقدّمة الأرضيّة لكنّها اتّفقت على خطّة مع "فيا"
تحدّث فريق ريد بُل للمرّة الأولى حول الجدل المتعلّق بنظام تعديل ارتفاع مقدّمة الأرضيّة.
ماكس فيرستابن، ريد بُل
الصورة من قبل: جايك غرانت
اعترفت ريد بُل بوجود نظامٍ لتعديل ارتفاع مقدّمة الأرضيّة، لكنّها أصرّت على أنّه لا يُمكن استخدامه عندما تكون السيارة مجمّعة.
تزايدت التكهّنات بشأن استغلال فريقٍ لطريقة لرفع وخفض مقدّمة الأرضيّة بالوصول إلى جائزة الولايات المتّحدة الكبرى عندما كشفت "فيا" عن فرضها لقيودٍ جديدة على تلك المسألة.
وقالت الهيئة الحاكمة أنّه على إثر تعبير عددٍ من الفرق عن مخاوفهم حيال استغلال فريقٍ منافسٍ لقوانين خطّ الحظائر المغلق لتعديل ارتفاع مقدّمة السيارة بين التصفيات والسباق، سيتمّ اعتماد إجراءات جديدة بدءًا من جولة أوستن.
وسيكون أحد طرق ذلك اعتماد ختمٍ على المكوّنات التي يُمكن من خلالها تعديل الارتفاع لضمان عدم تحرّكها.
ومع اجتماع الفرق في أوستن، اتّضح أنّ التركيز حول المسألة تمحور حول فريق ريد بُل.
وأشارت مصادر إلى أنّ بعض منافسيها أُشعروا خلال جائزة سنغافورة الكبرى بأنّ الحظيرة النمساويّة تملك طريقة لتعديل ارتفاع مقدّمة الأرضيّة عبر تغيير الإعدادات على مكوّنٍ في منطقة يُمكن الوصول إليها من قمرة القيادة.
وتمّ اكتشاف ذلك عبر حاجة ريد بُل لنشر تفاصيل تصميم ذلك المكوّن على خوادم "فيا" كجزء من القوانين المتعلّقة بالمكوّنات مفتوحة المصدر.
وتمّت الإشارة إلى أنّ تلك الأداة تملك إعدادات متدرّجة يُمكن تعديلها من قبل ميكانيكي للمساعدة على تعديل ارتفاع مقدّمة الأرضيّة.
ويُتفهّم أنّ الخطّة لا تتطلّب أيّ تعديلات من جانب ريد بُل لهذه الجولة، لكن من الممكن إجراء تعديلات في المستقبل لجعل قانونيّة التصميم أكثر وضوحًا.
ويُتفهّم أنّ محادثات أُجريت مع الفرق القلقة حيال المسألة مع "فيا" ضمن جولة سنغافورة. وعلى إثرها يُتفهّم أنّ الهيئة الحاكمة أجرت محادثات مع ريد بُل قبل السباق هناك لضمان عدم فعلها لأيّ شيء خاطئ.
وبحديثها هذا الأسبوع، قالت "فيا" أنّه لا توجد أدلّة على أنّ ريد بُل عدّلت الأداة أثناء تواجد السيارة في ظروف خطّ الحظائر المغلق.
ونفت ريد بُل وجود أيّ فعلٍ خاطئ وأصرّت على أنّ الأداة التي كانت محور المشكلة لا يُمكن تعديلها عندما تكون السيارة مُجمّعة.
وقال متحدّثٌ باسم الفريق: "أجل، إنّه موجود، لكن لا يُمكن الوصول إليه حالما يتمّ تجميع السيارة بشكلٍ كامل وتكون جاهزة للقيادة".
وأضاف: "ضمن المحادثات المتعدّدة مع فيا، برز هذا المكوّن واتّفقنا على خطّة بالمضيّ إلى الأمام".
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