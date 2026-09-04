ريد بُل تعترف بوجود "مشكلة واضحة" بعد شكاوى فيرستابن عبر اللاسلكي

كانت حصة يوم الجمعة التي سبقت جائزة إيطاليا الكبرى بعيدة عن أن تكون خالية من المشكلات بالنسبة إلى ريد بُل. وكانت هناك آمال قبل بداية عطلة نهاية الأسبوع بأن تصميم مونزا سيلائم الفريق بصورة أفضل من زاندفورت، لكن بعد التجارب الحرة يوم الجمعة، كانت سيارتا ريد بُل كلتاهما خلف سيارة من آر بي، بقيادة أرفيد ليندبلاد، وسيارة من هاس، بقيادة أوليفر بيرمان.

وتنازل ماكس فيرستابن عن مقعده لأيوما إيواسا خلال التجارب الحرة الأولى، لكن بمجرد أن تولى قيادة "آر.بي22" في الحصة الثانية، طالت قائمة شكاواه. وعانى بطل العالم أربع مرات، من بين أمور أخرى، من المكابح، ونقص الارتكازيّة على المحور الخلفي، وسيارة كانت ترتد بقوة بعد تغييرات الإعدادات.

وأقر المدير التقني بيير واشيه بأن ريد بُل أمامها الكثير من العمل إذا أرادت قلب مسار عطلة نهاية الأسبوع في "معبد السرعة".

وقال واشيه عندما سأله موقعنا "موتورسبورت.كوم" عن شكاوى فيرستابن عبر اللاسلكي: "أعتقد أن لدينا بوضوح مشكلة في توازن السيارة، وهذا هو الأمر الرئيسي".

وأضاف: "إنها تشبه قليلًا ما حدث في زاندفورت، بصراحة، ونحن نحاول فهم المشكلة. ونحاول معالجتها بطريقة مختلفة من خلال الإعدادات ومكونات السيارة".

وقد يوحي الجزء الأخير بأن مشكلات التوازن في مونزا مرتبطة، ولو جزئيًا، بالتحديثات المدرجة في وثيقة الاتحاد الدولي للسيارات "فيا"، مهما كانت التغييرات صغيرة على اللوح السفلي والجناح الأمامي، لكن واشيه يرى أن المشكلة أكثر جوهرية من ذلك.

وقال: "لا، أعني أننا سنقيّم بعض المكونات، وبعد ذلك ستكون لدينا بعض الخيارات التي يتعين علينا اتخاذها بين مكونات مختلفة لدينا منذ بضعة سباقات. أعتقد أنه يتعين علينا اتخاذ بعض القرارات بشأن ذلك."

وبحسب واشيه، لم يساعد في هذا الجانب غياب فيرستابن عن التجارب الحرة الأولى في عطلة نهاية الأسبوع الحالية، ما يعني أن ريد بُل تملك قدرًا أقل قليلًا من البيانات والملاحظات التي يقدمها مقارنة بالمعتاد.

وأضاف: "مشكلة التوازن هي الأمر الرئيسي الذي نعمل عليه. ولا يساعد غياب ماكس عن القيادة في التجارب الحرة الأولى وجلوسه مباشرة في السيارة خلال التجارب الحرة الثانية. لدينا وقت أقل للتفاعل، لكن علينا الآن أن نتفاعل في التجارب الحرة الثالثة."

مشكلة أخرى تظهر لريد بُل في تجارب مونزا

ينطبق ذلك بالدرجة الأولى على توازن السيارة، مع وجود مجال للتحسن أيضًا فيما يتعلق بإدارة الطاقة. وكان فيرستابن قد قال بالفعل خلال اليوم الإعلامي إن ريد بُل ليست بالتأكيد المعيار في هذا الجانب، أي إدارة الكمية المحدودة من الطاقة المتاحة على الحلبات التي تعاني من نقص الطاقة.

وقال إيواسا إن ريد بُل واجهت أيضًا بعض المشكلات الأولية في هذا الجانب يوم الجمعة.

وأضاف: "في الواقع، وجدنا شيئًا لم يكن من المفترض أن نجده مع تحضيراتنا في اللفة التي تسبق لفة الهجوم. لكن هذا جيد، إنه تعلّم جيد بالنسبة إلينا كفريق خلال بقية عطلة نهاية الأسبوع".

وأكمل: "كان الأمر مرتبطًا أكثر بالطاقة. أعتقد أن الجميع يحاول العثور على اتجاه أفضل، وأعتقد أن هذا جزء من اللعبة في هذه الحلبة. لكنه كان أمرًا جيدًا لأنه لو لم نره في التجارب الحرة الأولى، فربما كنا سنراه في وقت لاحق."

وشعر السائق الياباني البالغ من العمر 24 عامًا أيضًا فورًا بمشكلات التوازن نفسها التي واجهها فيرستابن.

وقال: "نعم، كنت أقول الشيء نفسه بعد التجارب الحرة الأولى. بشكل أساسي، تبدو السيارة جيدة عند السرعات المنخفضة، لكن عند السرعات العالية كانت القيادة صعبة جدًا، وكأن توازن السيارة غير مترابط".

وأكمل: "بصراحة، لم أخض عددًا كبيرًا من اللفات في التجارب الحرة الأولى، لذلك لم أصل إلى حدود السيارة، لكنني مع ذلك شعرت بقيود مشابهة لتلك التي شعر بها".

وتملك ريد بُل سجلًا قويًا في السنوات الأخيرة في قلب عطلات نهاية الأسبوع الصعبة وتحويل مسارها، لكن واشيه يقول إن ذلك لا يمنحه قدرًا كبيرًا من الثقة قبل عطلة نهاية الأسبوع الحالية.

وقال: "هذا سؤال جيد. لا أشعر بالثقة أبدًا، وإلا فلن تحقق أي شيء. لكن هذا هو ما نحاول القيام به، وجميع أفراد الفريق يعملون بجد لتحقيق ذلك."

ولا يمثل جانب إدارة الطاقة مصدر قلق فوري بالنسبة إلى واشيه، لكن هناك الكثير من العمل الذي يتعين إنجازه الليلة بشأن توازن السيارة، سواء في مونزا أو في المصنع في ميلتون كينز.

وقال: "لا ينبغي أن تكون [مشكلة إدارة الطاقة مصدر قلق]. أعتقد أن هذا هو سبب وجود التجارب الحرة، لمحاولة تحديد المشكلة ومن ثم معالجتها بعد ذلك".

وأكمل: "أعتقد أنها عطلة نهاية أسبوع طبيعية من هذا الجانب، لكن بالنسبة إلى ماكس ولي، فإن مصدر القلق الرئيسي هو التوازن".