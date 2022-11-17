ريد بُل تعترف بوجود "أخطاء" في أوامر الفريق خلال سباق البرازيل وتُدين الإساءات "الصادمة" تجاه سائقَيها
اعترفت ريد بُل بوجود "بعض الأخطاء" التي أدت إلى أوامر الفريق في سباق جائزة البرازيل الكبرى للفورمولا واحد، لكنها انتقدت الإساءات "الصادمة" التي وُجهّت إلى سائقَيها.
تحدى ماكس فيرستابن أوامر فريقه ورفض منح المركز السادس لزميله سيرجيو بيريز في اللفة الأخيرة من سباق إنترلاغوس، مشيراً إلى أن لديه أسبابه التي تتعلق "بأمر حصل في الماضي" تمّت مناقشته بعد السباق.
ويبدو أن ريد بُل قد تجاوزت المسألة بالفعل بعد السباق، حيث تناقش فيرستابن وبيريز فيما جرى، لكن الأمر لم ينتهِ بعد على مواقع التواصل الاجتماعي التي ما زالت حتى الآن تتكلم فيما جرى.
وضمن بيان أصدرته ريد بُل على هامش جولة أبوظبي الختامية، تطرق الفريق للمسألة وكذلك للإساءات التي طالت السائقَين بعد السباق.
حيث اعترف الفريق "بارتكاب بعض الأخطاء" في البرازيل وأنه "لم يتوقع مثل هذا الوضع خلال اللفة الأخيرة في البرازيل"، وذلك لأنه لم تكن هناك نقاشات قبل السباق تحضيراً لمثل هذا الموقف.
حيث قال الفريق في بيان له: "للأسف، لم يتم إعلام ماكس إلا في المنعطف الأخير بقرار منح المركز، وذلك من دون تقديم المعلومات الضرورية لمثل هذا الطلب".
وأكمل: "هذا ما وضع ماكس - الذي لطالما كان سائقاً صريحاً ويتمتع بروح الفريق - في وضع غير مريح، مع وقت قليل للتصرف وهذا ما لم يكن في نيتنا فعله".
وتابع: "بعد السباق، تكلم ماكس بشفافية وصراحة، ما سمح لكلا السائقَين بحلّ جميع المشاكل أو العقبات".
واسترسل: "الفريق قبِلَ أسباب ماكس، المحادثة كانت شخصية وستبقى خاصة ضمن الفريق ولن يتم تقديم أية تعليقات إضافية حولها".
ماكس فيرشتابن، ريد بُل ريسينغ وسيرجيو بيريز، ريد بُل ريسينغ
تصوير: صور موتورسبورت
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بالمقابل، أدان بيان الفريق ما جرى على مواقع التواصل الاجتماعي بوصفها "غير مقبولة على الإطلاق"، داعياً لأخذ موقف موحّد منها.
حيث جاء فيه: "الإساءات عبر الإنترنت تجاه ماكس، تشيكو، الفريق وعائلاتهم، كانت صادمة، ومحزنة، وللأسف ذلك أمر نحن كرياضة عليها التطرّق له بشكل متكرر".
وأكمل البيان: "لا يوجد مكان لمثل هذه التصرفات في السباقات أو في المجتمع ككل، علينا القيام بعمل أفضل. في نهاية المطاف، هذه رياضة ونحن هنا لنتنافس. التهديدات بالقتل، رسائل الكراهية والكلمات السيئة تجاه عائلاتنا تبعث على الأسف العميق".
واختتم: "نريد مكاناً آمناً للجميع كي يعملوا ويستمتعوا بهذه الرياضة. هذه الإساءات يجب أن تتوقف".
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