ريد بُل تعترف بتأخرها الواضح خلف مكلارين في سيلفرستون

يرى هيلموت ماركو مستشار رياضة السيارات لدى ريد بُل بأن العلامة النمساوية متأخرة بحوالي 3 أعشار من الثانية خلف لاندو نوريس على صعيد الوتيرة الخالصة في جائزة بريطانيا الكبرى.

سجل نوريس الزمن الأسرع في حصتي التجارب الحرة يوم أمس الجمعة، متفوقًا بحوالي 7 أعشار من الثانية على لويس هاميلتون وماكس فيرستابن في المركزين السادس والسابع في الحصة الثانية على مسار كان من المتوقع أن يناسب حزمة مكلارين بشكل كبير.

لكن ورغم التوقعات بوتيرة قوية لريد بُل في سيلفرستون كذلك، إلا أن الفريق عانى بشكل كبير من أجل الوتيرة، ولا سيما على المنعطفات البطيئة التي يرى ماركو بأنها تمثل العامل الأكبر في تأخر سائقيه خلف البطل المحلي.

حيث قال: "نخسر الكثير من الوقت على المنعطفات البطيئة، ولا سيما عند المقطع الأول، إذ نخسر حوالي 3 أعشار من الثانية".

وأضاف: "بدونا أسوأ في التجارب الأولى، كما لم نكن جيدين للغاية كذلك ضمن محاكاة السباق. ما نزال جيدين، ولكن ليس على مستوى نوريس".

وتابع: "ما يزال أمامنا الكثير من الأداء لاستخلاصه هنا. على الجانب الآخر، توقعات الطقس ليست جيدة ليومي السبت والأحد، لذلك سيعتمد الأمر على التضحية التي ستقوم بها".

وأردف: "هل ستكون هنالك أمطار ومن ثم تعتمد على الجناح أكثر على السيارة؟ سيكون قرارًا مثيرًا للاهتمام، لكن الخطوة التي قمنا بها (بين حصتي التجارب) لم تكن الصائبة بالتأكيد، لأننا تراجعنا للخلف. حتى عند المقطع الثالث، فإننا نخسر كل شيء على المنعطفات البطيئة".