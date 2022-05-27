ريد بُل تعترف بأنّ الفارق مع فيراري أكبر من المتوقّع في موناكو

في حين أنّه كان من المتوقّع أن تتمتّع فيراري بالأفضليّة في مونتي كارلو، حيث عادة ما تفوّقت سيارتها "اف1-75" في المنعطفات البطيئة والمتوسّطة السرعة، فإنّ أفضليّتها كانت أكبر ممّا كانت عليه على حلبات أخرى.

إذ أنّ أسرع لفّات شارل لوكلير من الحصّة الثانية الأسرع كانت أفضل بـ 0.379 ثانية من زمن بيريز صاحب المركز الثالث، بينما كان زميله ماكس فيرشتابن أبطأ منه بسبعة أجزاء مئويّة.

وقال بيريز أنّ ريد بُل لم تتوقّع أن تكون غريمتها على اللقب سريعة بهذا الشكل، وذلك بعد أن بدا أداء الفريقين أكثر تقاربًا في الحصّة الأولى.

وقال المكسيكي: "نبدو مفتقرين لبعض السرعة بالمقارنة مع فيراري في المجمل. يبدون أقوياء حقًا".

وأضاف: "سنقوم بتحليل البيانات ورؤية ما يُمكننا فعله، لكنّهم يبدون سريعين للغاية اليوم. كنّا متفاجئين بعض الشيء من حجم الفارق معهم اليوم".

وأكمل: "كنّا نتوقّع وجود فارق، لكن ليس بالحجم الذي شاهدناه. ذلك يعني أنّ أمامنا الكثير من العمل للقيام به وسنرى غدًا. القسم الثالث من التصفيات هو الأهم".

من جانبه قال فيرشتابن أنّ تغييرات في الإعدادات بين الحصّتين أفسدت شعوره بالسيارة في الحصّة الثانية.

ويأمل الهولندي أن تسمح المراجعات الإضافيّة للسيارة هذه الليلة بمساعدته على تقليص الفارق مع فيراري.

وقال: "لو توصّلنا إلى توازنٍ أفضل بوسعهنا الهجوم على المنعطفات أكثر، وحينها ستتحسّن أزمنتنا".

وأكمل: "من الواضح أنّنا نحتاج لإيجاد المزيد من الوتيرة بالمقارنة مع فيراري، لذا يتمحور الأمر الآن حول تحسين إعدادات السيارة وإيجاد توازن أفضل".

وأردف: "يبدو المسار مختلفًا هذا العام مع السيارات الجديدة، إنّها أثقل وزنًا وأبطأ والمطبّات ظاهرة أكثر لأنّ السيارات أكثر صلابة".