ريد بُل تعترف بأنّ أوامر الفريق تجاه بيريز مطروحة في المكسيك

ويتحضّر بيريز لتقديم عرضٍ قوي أمام جماهيره المحليّة ومحاولة تحقيق الفوز في المكسيك.

لكن مع تواجد زميله فيرشتابن ضمن معركة متقاربة على اللقب مع غريمه لويس هاميلتون، تعلم ريد بُل أنّ السماح لبيريز بتحقيق الفوز وتقدّم ثنائيّة الفريق قد يكون حاسمًا على صعيد نتيجة البطولة.

لهذا السبب قال كريستيان هورنر مدير فريق ريد بُل أنّ الحظيرة النمساويّة ستحتاج على الأرجح لاتّخاذ قرار صعب في حال تقدّم بيريز على فيرشتابن بالاقتراب من المراحل الأخيرة من سباق الأحد.

وقال هورنر لقناة "سكاي": "عليكم أن تفهموا أنّها رياضة فرق، ونحن نتنافس على البطولتَين".

وأضاف: "هذا سباقٌ من 22 سباقًا، ويحدث أنّه سباق موطن بيريز، وتكره التواجد في هذا الموقف والطلب من السائق فعل ذلك".

وأردف: "لكنّنا سنخوض محادثة حول كلّ تلك السيناريوهات قبل السباق ولدينا خطّة واضحة بالتوجّه إلى السباق، لذا يعلم الجميع ما ستكون عليه الخطّة وما هي الأهداف".

وأكمل: "الهدف هو تحقيق أقصى النقاط، لأنّه في هذه المرحلة من البطولة فلا يُمكننا تحمّل التفريط في أيّ نقطة. إنّها رياضة فرق والجميع يلعب دوره في الفريق. لو احتجنا لتحقيق أقصى النقاط فسنفعل ذلك".

وفي حين أنّ هورنر وبيريز أوضحا عدم خوض محادثات بعد حيال أوامر الفريق، فإنّ المسألة ستُطرح بالتأكيد خلال اجتماع الاستراتيجيّة قبل السباق.

وقال هورنر: "سنتحدّث حيال ذلك بالتأكيد، مثلما نفعل قبل كلّ جائزة كبرى. يعلم سيرجيو العمل الذي عليه فعله ودعمه للفريق وزميله. وستكون تلك مشكلة من الرائع مواجهته".

وبالنظر إلى أنّ وتيرة بيريز قبل أسبوعين في أوستن كانت حاسمة على صعيد منع هاميلتون من رفاهة تمديد فترته الأولى طويلًا، قال هورنر أنّه يتوقّع أن يشهد سباق المكسيك وضعًا مشابهًا.

وقال في هذا الصدد: "نحتاجه هناك. شاهدتم في أوستن كيف أنّه بتواجد سيرجيو هناك فلم يكن لويس قادرًا على البقاء لفترة أطول. احتاج لتغطية بيريز عبر التوقّف".

وأكمل: "لذا استراتيجيًا فإنّ ذلك يمنحنا المزيد من الخيارات. ذلك ما أردناه بشدّة. لذا هذا هو الوقت المثالي لأن يكون سيرجيو بهذا الأداء القوي".