ريد بُل تعترف بأنّها قد تكون بلغت سقف أداء تصميمها الحالي في الفورمولا 1

اعترف بيير فاشيه المدير التقنيّ لريد بُل أنّ الفريق قد يكون بلغ سقف تطويل المفهوم التصميمي لسيارته الحاليّة في الفورمولا 1، بالرغم من أنّه أشار إلى أنّ الحدّ الأقصى العام للقوانين لم يتمّ بلوغه بعد.

فرضت الحظيرة النمساويّة نفسها كمعيارٍ في حقبة القوانين الأحدث، حيث فاز ماكس فيرستابن بحوالي ثلاثة أرباع السباقات المقامة في هذه الفترة.

لكنّ مكلارين ومرسيدس وفيراري شرعت في الحدّ من أفضليّة ريد بُل منذ جائزة ميامي الكبرى، حيث حقّف لاندو نوريس انتصاره الأوّل في الفورمولا 1، بينما انضمّ إليه زميله أوسكار بياستري، ولويس هاميلتون وجورج راسل على قائمة الفائزين بسباقات، إلى جانب انتصاري كارلوس ساينز الإبن وشارل لوكلير في أستراليا وموناكو على التوالي.

وعندما سُئل في حوارٍ حصري مع موقعنا "موتورسبورت.كوم" إن كانت سيارة "آر.بي20" قد قدّمت الآداء الذي توقّعه هو والفريق منها قبل الموسم، أجاب فاشيه: "سأقول لا في الحقيقة".

وأضاف: "تحسّنا بالمقارنة مع العام الماضي، من دون شك. لكنّنا لم نُقدّم الأداء المتوقّع في بعض الجوانب".

وأردف: "خاصة في المنعطفات عالية السرعة التي توقّعنا أن نحصل فيها على المزيد بالمقارنة مع ما لدينا. من دون التفكير في تنافسيّة السيارة، فقط بناءً على معايرنا الخاصة، توقّعنا المزيد من أدواتنا".

وأكمل: "تحسّنا في المنعطفات متوسّطة ومنخفضة السرعة كثيرًا بالمقارنة مع العام الماضي. كنّا أكثر ضعفًا ففي المنعطفات عالية السرعة بالمقارنة مع العام الماضي بالمقارنة مع منافسينا".

ثمّ تابع: "كما أنّنا ضعيفون على صعيد العبور على الحفف بشكلٍ واضح، لكنّنا كنّا كذلك العام الماضي بالفعل. أعتقد بأنّنا لم نُحقّق التقدّم الذي توقّعناه في ذلك الجانب".

وعندما سُئل عن سبب عدم تطابق توقّعات ريد بُل من سيارتها مع ما حدث على أرض الواقع، قال فاشي: "أعتقد بأنّ بعض الجوانب يُمكن ربطها بالتطابق".

وواصل شرحه بالقول: "نحن نستخدم نفق هواء قديمًا بعض الشيء، ويُمكن ربط الأمر كذلك بالسعة الأقلّ بالنظر إلى موقعنا في البطولة (قيود الاختبارات المتدرّجة) وربّما كذلك بحقيقة أنّ هذا هو العام الثالث من هذه القوانين".