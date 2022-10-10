ريد بُل تعبّر عن "تفاجئها وخيبة أملها" حيال خرق سقف النفقات
عبّرت ريد بُل عن "تفاجئها وخيبة أملها" حيال إعلان "فيا" أنّها خرقت سقف نفقات موسم 2021 من بطولة العالم للفورمولا واحد.
بعد بعض التأخير من قبل "فيا"، تمّ الإعلان أخيرًا عن أنّ ريد بُل خرقت القوانين التقنيّة لموسم 2021 عبر "إفراطٍ طفيف في الإنفاق"، بينما اعتُبر أنّ فريقَي أستون مارتن وويليامز ارتكبا خرقًا إجرائيًا.
وعلى إثر الإعلان، عبّرت ريد بُل عن "تفاجئها وخيبة أملها" حيال قرار "فيا".
وقالت الحظيرة النمساويّة في بيانٍ نشرته: "نُشير إلى أنّ توصّل فيا إلى ارتكابنا لخرق إنفاقٍ طفيف ضمن القوانين الماليّة يُعتبر مفاجئًا ومخيّبًا للآمال".
وأضاف: "كانت التقارير التي تقدّمنا بها لموسم 2021 أقلّ من حدّ سقف النفقات، لذا نحتاج لمراجعة ما توصّلت إليه فيا، كوننا لا نزال مقتنعين بأنّ نفقاتنا كانت أقلّ".
وأردف: "بالرغم من تخمين وموقف الآخرين، لا تزال هناك عمليّة وفق قوانين فيا سنعمل على اتّباعها باحترام بالتوازي مع دراستنا لكلّ الخيارات الأخرى المتاحة أمامنا".
ولا يزال قدر ما أفرطت ريد بُل في إنفاقه غير واضح، ومن المرجّح أن يتمّ نقل المسألة إلى هيئة تحكيم سقف النفقات التابعة لـ "فيا" في حال لم يُوافق الفريق على ما توصّلت إليه "فيا".
وتُشير القوانين إلى أنّ الخرق الطفيف يعني قدرًا أقلّ من 5 بالمئة من سقف النفقات البالغ 145 مليون دولار للموسم المنقضي، وهو ما يُوجب عقوبات تشمل تأنيبًا علنيًا، خصمًا للنقاط من بطولة الصانعين أو السائقين، حظرًا من المشاركة في الأحداث أو حدًا للاختبارات الانسيابيّة أو خصمًا من سقف النفقات.
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