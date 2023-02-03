ريد بُل تُطلق سيارتها الجديدة "آر.بي19" في نيويورك

بعد أن كشف فريق هاس عن كسوة سيارته الجديدة مطلع هذا الأسبوع عبر رسومات حاسوبيّة مُدمجة مع هيكل سيارة العام الماضي، حصل عُشّاق الفورمولا واحد على حدث إطلاق فعلي هذه المرّة مع أبطال العالم ريد بُل.

وتمّ الكشف عن سيارة "آر.بي19" التي سيسعى بها كلٌ من الفريق وسائقه ماكس فيرشتابن للدفاع عن لقبي السائقين والصانعين العام المقبل.

وتدخل ريد بُل الموسم الجديد متسلّحة بأدائها القويّ في النصف الثاني من الموسم المنقضي والعديد من التحديثات بما في ذلك الهيكل الأخفّ وزنًا.

وتشابهت السيارة المعروضة كثيرًا مع سيارة "آر.بي18" من العام الماضي، بينما عُدّلت الكسوة قليلًا لتحتضن عددًا من الرعاة الجدد.

واختارت ريد بُل مدينة نيويورك بالنظر إلى اتّساع السوق الأمريكيّة وتضخّم شعبيّة الفورمولا واحد هناك، إلى جانب الاحتفاء براعيها الرئيسي أوراكل الأمريكي.

وأعلنت ريد بُل عن إقامتها لمسابقة لمشجّعيها للمشاركة في اعتماد ثلاث كسوات مميّزة للسباقات الأمريكيّة الثلاثة هذا الموسم.

إذ جاء الحدث بعد وقتٍ قصيرٍ من تأكيد فورد رسميًا عودتها إلى بطولة العالم للفورمولا واحد بدءًا من موسم 2026 عند انطلاق حقبة المحرّكات الجديدة.

إذ كما كشف موقعنا "موتورسبورت.كوم" فإنّ ريد بُل تخوض منذ أشهرٍ مفاوضات مع العملاق الأمريكي فورد للدخول في شراكة على صعيد وحدات الطاقة الجديدة، وتكلّلت تلك المفاوضات بالنجاح عبر إعلان اليوم الجمعة.