ريد بُل تطلق تحقيقاً بعد اتهامات طالت هورنر مدير فريقها في الفورمولا واحد
قالت ريد بُل أنها أطلقت تحقيقاً مستقلاً للنظر في اتهامات ضد كريستيان هورنر مدير فريقها في الفورمولا واحد.
قالت شركة مشروبات الطاقة أن التحقيق سيجرى من قبل طرف ثالث لفحص الادعاءات، مع التشديد على أخذ المسألة بغاية الجدية.
ولم تفصح ريد بُل عن طبيعة الادعاءات، لكن هورنر نفسه، نفى بشدة أية تصرفات غير صحيحة من قبله.
وضمن بيان أصدرته ريد بُل، جاء: "بعد الوقوف على الادعاءات مؤخراً، أطلقت الشركة تحقيقاً مستقلاً".
وأكمل البيان: "هذه العملية، التي بدأت بالفعل، ستتم متابعتها من قبل طرف ثالث مختص".
وأردف: "تأخذ الشركة هذه المسائل بجدية بالغة، وسيتم اكتمال التحقيق بأسرع وقت ممكن. ولن يكون من المناسب التعليق أكثر من ذلك حالياً".
وضمن كلامه مع صحيفة "تلغراف الهولندية"، قال هورنر: "أنفي تماماً هذه الادعاءات".
ولم تقم ريد بُل بالتعليق على المسألة حين تواصل معها موقعنا "موتورسبورت.كوم".
ويشغل هورنر منصب مدير الفريق منذ 2005 الذي أنهى أكثر مواسمه نجاحاً على الإطلاق في 2026.
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