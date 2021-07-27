ريد بُل تطلب رسميًا مراجعة حادثة فيرشتابن وهاميلتون في سيلفرستون

جمع حادثٌ بين هاميلتون وفيرشتابن خلال اللفّة الافتتاحيّة من سباق سيلفرستون بعد احتكاكهما عند منعطف "ستو" السريع.

وتسبّب الحادث في دفع سيارة فيرشتابن نحو حاجز الإطارات المقابل وتعرّضه لاصطدام بقوّة 51 جي.

وفي حين تلقّى هاميلتون عقوبة 10 ثوان كون المراقبين اعتبروا أنّ "أغلب اللوم يقع عليه"، إلّا أنّه نجح في شقّ طريقه إلى الأمام والفوز بالسباق.

وأشارت ريد بُل حينها إلى أنّها ستدرس خياراتها لرؤية الخيارات المتاحة أمامها، خاصة بعد توصّلها إلى أنّ حجم الضرر على سيارة فيرشتابن بلغ 1.8 مليون دولار.

وتبيّن أنّ فريق ريد بُل تقدّم بعريضة لمراجعة الحادثة يوم الجمعة 23 يوليو الجاري.

وأعلنت "فيا" الآن عن استدعاء هاميلتون وفيرشتابن وومثّلين عن فريقَيهما للمثول أمام المراقبين من خلال اتّصالٍ بالفيديو وذلك يوم الخميس على الساعة الـ 14 بتوقيت غرينتش.

ولا يعدّ قرار ريد بُل بدفع المسألة استئنافًا، لكنّه يقع ضمن القوانين التي تسمح للمتنافسين بحقّ المراجعة في حال بروز أدلّة جديدة.

وستحتاج ريد بُل لتوفير دليل على بروز "عامل جديد مهم" منذ الحادثة. ومن الممكن أن تستخدم ريد بُل شهادة فيرشتابن لنظرته إلى الحادثة، كونه لم يكن متاحًا وقت التحقيق نتيجة نقله إلى المركز الطبي ومن ثمّ إلى المستشفى حينها.