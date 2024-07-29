ريد بُل تطفئ نيران التكهنات وتؤكد بقاء بيريز مع الفريق حتى نهاية الموسم
سيبقى سيرجيو بيريز ضمن صفوف ريد بُل بعد العطلة الصيفية بعد التكهنات الأخيرة بأن الفريق قد يتجه لاستبداله.
سيرجيو بيريز، ريد بُل ريسينغ
الصورة من قبل: إريك جونيوس
أكدت ريد بُل اليوم بأنها ستواصل دعم سيرجيو بيريز وسيظل المكسيكي ضمن صفوفها بعد العطلة الصيفية ليكمل الموسم مع العلامة النمساوية، وذلك رغم التكهنات التي تصاعدت مؤخرًا بأن الفريق قد يستبدله بسبب تراجع تأدياته.
كان من المعلوم بأن كريستيان هورنر مدير الفريق وهيلموت ماركو مستشار رياضة السيارات لدى ريد بُل سيجتمعان مع بيريز اليوم الاثنين لمناقشة مستقبله.
وذلك بعد التأديات الضعيفة مؤخرًا والتي تسببت بأن يسجل 28 نقطة فقط في الجولات الثمانية الأخيرة في مقابل 141 نقطة سجلها زميله ماكس فيرستابن. في ظل تقدم مكلارين السريع وإغلاقها الفارق مع العلامة النمساوية ضمن بطولة الصانعين.
وكان كل من ليام لاوسون ودانيال ريكاردو مرشحًا لتعويض بيريز إذا ما آثرت ريد بُل استبداله خلال العطلة الصيفية.
لكن ريد بُل أتت لتؤكد الآن بقاء تشكيلتها كما هي، رغم ارتباط المكسيكي بعقد جديد يبقيه حتى 2026 مع الفريق، ولكنه يحتوي كذلك على بنود أداء من شأنها فسخ العقد ضمن ظروف محددة واقعة في الوقت الحالي بعد تراجع تأديات بيريز.
وتأكيدًا على بقاء بيريز أدلى هورنر بتصريحات جاء فيها: "تشيكو سيظل سائقًا لريد بُل، بالرُغم من التكهنات التي تصاعدت في الفترة الأخيرة. نتطلع الآن لأن نراه يؤدي على حلبات سبق وتألق عليها، بعد العطلة الصيفية".
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