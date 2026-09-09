ريد بُل تضمّ نجل كيمي رايكونن إلى برنامج الناشئين

وُلد رايكونن الابن في 27 يناير 2015، وبدأ ممارسة سباقات الكارتينغ منذ عام 2022، حيث شارك في تحدي روتاكس ماكس، أولًا في سويسرا ثم في مختلف أنحاء أوروبا. كما شارك في سلسلة "دبليو اس كاي" سوبر ماستر العام الماضي. وفي كلتا الحالتين، خاض المنافسات ضمن الفئات المناسبة لعمره.

ونُقل عن كيمي رايكونن قوله في البيان الصحفي: "نشعر جميعًا بالحماس والسعادة لاختيار روبن لمواصلة مسيرته في سباقات السيارات كعضو في فريق ريد بُل للناشئين. لقد كان لوران وجميع أفراد ريد بُل داعمين لنا بشكل مذهل طوال جميع نقاشاتنا. ويقدمون برنامجًا شاملًا ومقنعًا لتطوير روبن ودعم تقدمه خلال السنوات المقبلة، إلى جانب منحه كل الخبرات اللازمة لتنمية موهبته الطبيعية، التي أظهرها بوضوح في جميع مشاركاته في سباقات الكارتينغ حتى الآن".

وأضاف: "حقق فريق ريد بُل للناشئين نجاحات مذهلة على مدار سنوات. ومن بين خريجيه سيباستيان فيتيل وماكس فيرستابن، إلى جانب العديد من الأسماء الأخرى. ولذلك ينضم روبن بكل تواضع إلى هذا البرنامج المرموق، وسيكرس كل جهوده ليكون جديرًا بالثقة التي تضعها ريد بُل فيه."

ووصف مدير فريق ريد بُل للفورمولا 1 لوران ميكيز روبن رايكونن بأنه "واحد من أكثر السائقين الشباب الواعدين" في جيله، بعدما "أظهر بالفعل قدرات استثنائية في سباقات الكارتينغ".

وأشاد ميكيز بحماس بالسائق الفنلندي الشاب بسبب "سرعته، ومهاراته في خوض السباقات، وموهبته الطبيعية"، إلى جانب "نضجه، وأسلوبه الهادئ، وتركيزه الواضح على القيادة".

وأضاف الفرنسي: "هدفنا هو تطويره خطوة تلو الأخرى، من دون وضع أي ضغوط غير ضرورية على كاهله. الطريق طويل في رياضة السيارات، وسنمنحه الوقت والدعم والموارد التي يحتاج إليها لتحقيق أقصى استفادة من إمكاناته. ونحن نؤمن بشدة بأن الموهبة يمكن أن تزدهر عندما تحصل على الدعم من الأشخاص المناسبين، والثقافة المناسبة، والبيئة المناسبة. وهذا ما نلتزم بتوفيره لروبن بينما يواصل عملية تطوره. ونتطلع كثيرًا إلى اتخاذ الخطوات المقبلة في رحلته مع روبن وعائلته".

وينضم روبن رايكونن إلى تسعة سائقين آخرين في فريق ريد بُل للناشئين، الذي يتصدره متصدر بطولة الفورمولا 2 نيكولا تسولوف، الذي يُعتقد أنه أحد المرشحين المفضلين لشغل مقعد مع فريق آر بي في موسم الفورمولا 1 لعام 2027.