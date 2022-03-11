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ريد بُل: تصميم جانب سيارة مرسيدس "متطرف" لكن قانوني

قالت ريد بُل أنها لا تجد أية شكوك قانونية حيال القسم الجانبي لسيارة مرسيدس بالرغم من التساؤلات التي أحاطت بذلك التصميم.

ريد بُل: تصميم جانب سيارة مرسيدس "متطرف" لكن قانوني

نُقلت تصريحات عن كريستيان هورنر مدير فريق ريد بُل من قبل "أوتو موتور سبورت" يوم الخميس حيال شكوكه بقانونية تصميم جانب سيارة مرسيدس، في إشارة إلى أن ذلك التصميم "لا يتماشى مع روح القوانين الجديد".

لكن ريد بُل نفت أن يكون هورنر قد تكلم لوسائل الإعلام، قبل أن تصدر بياناً أكدت فيه أن كل ما قيل ليس رأياً رسمياً.

وضمن معرض كلامه بشكل علني للمرة الأولى حيال تصميم جانب سيارة مرسيدس اليوم الجمعة، أوضح هورنر أن آخر تحليلات فريقه أكدت أن ذلك التصميم يتماشى بالكامل مع القوانين.

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فقال: "خرجت مرسيدس بتصميم متطرف وبتفسير مختلف للقوانين".

وأكمل: "لكن، هل نعتقد أنه قانوني أم لا؟ نعم، بكل تأكيد. إنه يتماشى مع جميع القوانين".

وحين سُئِل عن سبب تغيير لهجته بعد تعليقاتٍ تجاه الصحفي مايكل شميد، رد هورنر: "حسناً، أعتقد أنكم تعلمون، التعليقات التي تمّ اقتطاعها في الخبر لم تكن صحيحة بكل تأكيد".

وأضاف: "أعتقد أن السيارة تحمل نواحي إبداعية بالتأكيد. إنه حلٌ مثير للاهتمام. يبدو أن سيارة مرسيدس تتماشى مع القوانين، لكنهم يستعملون حلولاً مختلفة عن الآخرين".

جورج راسل، مرسيدس

جورج راسل، مرسيدس

تصوير: صور موتورسبورت

وأشارت فرق أخرى مثل فيراري أن بعض نواحي تصميم سيارة مرسيدس يدفعُ بتفسير القوانين إلى الحدود القصوى، مثل تصميم المنطقة المحيطة بالمرايا، لكن هورنر لا يعتقد أن مثل هذه الفكرة تخالف روح القوانين.

فقال: "ليس هناك أي شيء يحدد بالضبط ما يتماشى مع روح القوانين. لكن الأمر ليس لنا لنحكم فيه. تمتلك ’فيا’ وصولاً كاملاً لجميع الرسومات. تصميم مثل هذا تم تقديمه مسبقاً بكل تأكيد".

واختتم: "إنه تصميم مميز. ثوري. هل يمنح السيارة سرعة إضافية أم لا؟ سنرى مع الوقت، لكن لناحية التماشي مع القوانين فإنها مسألة تخص عمل ’فيا’".

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