ريد بُل تصف نوريس بالغريم الرئيسي وتفصح عن نقطة تأخره الوحيدة خلف فيرستابن

للمرة الرابعة في هذا الموسم، يحل لاندو نوريس وصيفًا لماكس فيرستابن، وذلك في سباق إسبانيا، مستفيدًا من التقدم الكبير الذي حققته مكلارين مع سيارتها مؤخرًا.

ويعتقد هيلموت ماركو مستشار رياضة السيارات لدى ريد بُل أن سائقه فيرستابن لديه القدرة على القيادة "عمليًا بدون أخطاء"، الأمر الذي ليس بوسع لاندو نوريس "غريمه الرئيسي" على لقب 2024 القيام به بعد.

حيث قال: "ماكس يقود عمليًا بلا أخطاء. ونحن محظوظون بأن لاندو لا يمكنه ذلك في الوقت الحالي، لكنه ما يزال غريمنا الرئيسي".

وأضاف: "لم يمتلك فيرستابن السيارة الأسرع في إسبانيا، ولم ينطلق من المركز الأول، لكنه رغم ذلك تمكن من إحراز الفوز بفضل مناورة تجاوزه المدهشة على جورج راسل في اللفة الثالثة. وذلك سمح له بالتقدم في الصدارة وأن يبرهن من جديد على موهبته وقدرته الفائقة على قراءة السباق. وذلك كان أساس هذا الفوز".

وتابع: "لقد صنع ماكس الفارق من جديد وسجل الفوز مع سيارة لم تكن الأسرع. وأعتقد بأنه إذا ما بقي لاندو في الصدارة بعد الانطلاقة، ما كنا لنفوز بالسباق. لكن ما حدث أرجعه إلى المركز الثالث خلف راسل وماكس".

وأكمل: "مكلارين امتلكت السيارة الأسرع، ولا سيما بعدما أتينا بسيارة غير متوازنة يوم الجمعة واستغرقنا حتى التصفيات من أجل جعلها نصف تنافسية. وكان بالإمكان رؤية أن مكلارين كانت أسرع منا على اللفات الطويلة يوم الجمعة".

واختتم: "مكلارين ببساطة لديها سيارة تعمل مع كل إطار وعلى كل حلبة".