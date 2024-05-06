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الشرق الأوسط
فورمولا 1 جائزة ميامي الكبرى

ريد بُل تُصرّ على تضرّر أرضيّة فيرستابن بالرغم من الارتباك بعد السباق

كشفت ريد بُل عن أنّ آمال ماكس فيرستابن في منافسة لاندو نوريس على الفوز بسباق جائزة ميامي الكبرى للفورمولا 1 تعثّرت نتيجة تضرّر أرضيّته.

تم التحديث:
ماكس فيرستابن، ريد بُل ريسينغ

الصورة من قبل: زاك موجر/ صور لات

وجد فيرستابن نفسه عاجزًا على مجاراة وتيرة نوريس بعد استئناف السباق على إثر فترة سيارة الأمان في سباق الأحد في ميامي، وهو ما فتح الباب أمام سائق مكلارين لتحقيق انتصاره الأوّل في مسيرته.

ووضع فيرستابن اللوم على مصاعب التوازن التي واجهها طوال عطلة نهاية الأسبوع وعدم شعوره بالراحة على إطارات "هارد" التي انتقل إليها في القسم الثاني من السباق.

لكنّ تحليل ما بعد السباق لسيارة فيرستابن كشف عن أنّ بطل العالم تعرّض لضررٍ في أرضيّة سيارته، على الأرجح نتيجة عبوره على الحفف الجانبيّة واصطدامه بالدعامة الصغيرة في اللفّة الـ 22.

وبحديثه لاحقًا، قال كريستيان هورنر مدير فريق ريد بُل: "لا أعتقد بأنّنا تمتّعنا بتوازن جيّدٍ طوال عطلة نهاية الأسبوع. من الواضح انّه اصطدم بالعلامة في اللفّة الـ 20 وتسبّب ذلك في الكثير من الضرر في أرضيّة السيارة، لذا سنلقي نظرة لنعرف تأثير ذلك بشكلٍ دقيق".

وأضاف: "كان قدرًا معقولًا من الضرر على الجانب الأيسر من الأرضيّة. كان هناك جزء مفقودٌ من الأرضيّة".

وجاءت تعليقات هورنر لتختلف مع تعليقات فيرستابن مباشرة بعد السباق، وعندما سُئل عنها تحديدًا وإن كان تراجع وتيرته بسبب الضرر، أجاب الهولندي: "لم أشعر أنّ الوضع مختلف، لذا لا أعلم. ربّما كانت الأرضيّة متضرّرة بالفعل قبل ذلك. لا أعلم. اصطدمت بالعلامة وكانت وتيرتي هي ذاتها، لذا لا أعلم إن كان هناك ضررٌ أم لا".

لكنّ فيرستابن عاد لاحقًا ليتحدّث في النشرة الصحفيّة لريد بُل موضحًا قدر الضرر، حيث قال: "عندما أعدنا السيارة إلى المرآب، فقد اكتشفنا أنّ الأرضيّة متضرّرة، وكانت فيها حفرة حدثت على الأرجح نتيجة الاصطدام بالعلامة".

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