ريد بُل تُشيد بليام لاوسون بعد مشاركته كبديل "استثنائي" في زاندفورت
لم يكن ليام لاوسون في موقف سهل ضمن عودته لسباق واحد مع الفريق الأساسي، لكنه حقق أفضل نتيجة ممكنة لريد بُل في جائزة هولندا الكبرى.
ليام لاوسون، ريد بُل ريسينغ
الصورة من قبل: إيريك لي غاليوت
أشاد لورون ميكيز مدير فريق ريد بُل بجهود ليام لاوسون خلال مشاركته كبديل لإسحاق حجار في جائزة هولندا الكبرى.
واستُدعي لاوسون من ريسينغ بولز للمشاركة في عطلة نهاية أسبوع زاندفورت، بعدما لم يتمكن حجار من خوض السباق إثر تعرضه لكسر في معصمه، بينما انتقل مقعد لاوسون إلى السائق الاحتياطي يوكي تسونودا.
وخلال الجزء الخاص بالسباق القصير من عطلة نهاية الأسبوع، بدأ لاوسون وأنهى السباق في المركز الحادي عشر، لكنه تحسن في السباق الرئيسي، بعدما تأهل في المركز الثامن، بفارق 0.115 ثانية فقط خلف فيرستابن، الذي تأهل سابعًا.
وفي السباق نفسه، كان لاوسون سائق ريد بُل الوحيد المتبقي بعد حادث فيرستابن في اللفة الأولى، وأنهى السباق في المركز السابع، وهي أفضل نتيجة ممكنة لسيارة "آر.بي22" التي كانت رابع أسرع سيارة بفارق واضح طوال عطلة نهاية الأسبوع.
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ولم ينهِ لاوسون السباق خلف سوى السائقين الستة من مكلارين ومرسيدس وفيراري، ليعزز مكانته كأفضل سائق منتظم خارج الفرق الأربعة الكبرى، إذ يحتل المركز التاسع في ترتيب السائقين خلف السائقين الستة الذين أنهوا السباق أمامه، إلى جانب فيرستابن وسائق ريد بُل الأساسي، حجار.
وتحدث ميكيز عن أداء لاوسون وحصوله على النقاط لصالح ريد بُل للمرة الأولى، ورأى أنه قدم أداءً جيدًا بالنظر إلى الظروف، قائلًا: "قدم ليام عملًا جيدًا عند انتقاله إلى السيارة".
وتابع: "ليس من السهل أبدًا الانتقال إلى فريق مختلف وسيارة مختلفة لخوض سباق كهذا، لكنه قدم عملًا جيدًا".
وأضاف: "كان بفارق عُشر من الثانية فقط عن ماكس في تصفيات السباق، وفي السباق حصل على النقاط المتاحة له بالنظر إلى مستوى السرعة، بعدما أنهى السباق في المركز السابع".
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