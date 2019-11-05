ريد بُل تشيد بتقدّم ألبون "المذهل" في أوستن

حُشر ألبون بين شارل لوكلير وكارلوس ساينز الإبن في المنعطف الأوّل قبل أن يلحق ضررٌ بجناحه الأمامي ما أجبره على التوجّه إلى خطّ الحظائر لتغيير مقدّمة سيارته.

لكن بالرغم من عودته في المركز الأخير، فإنّ التايلاندي حقّق تعافيًا مثيرًا من خلال استراتيجيّة ثلاث وقفات صيانة ليحلّ خامسًا في النهاية.

وأشاد هورنر بعدائيّة ألبون في تجاوزاته، حيث قال: "أعتقد بأنّه قدّم عملًا مذهلًا مجدّدًا. أعتقد بأنّه كان ضحيّة الظروف في المنعطف الأوّل، لا يُمكنني رؤية كيفيّة تفاديه لما حدث كونه حُشر بين سيارتَين".

وأضاف: "من ثمّ احتاج لتغيير جناحه الأمامي وعاد إلى الحلبة وكان متأخّرًا بفارقٍ كبير عن البقيّة. لكنّه كان السيارة الأسرع على الحلبة لبضع لفّات ومن ثمّ كان تجاوزه للسيارات المتأخّرة مذهلًا".

وأكمل: "تعيّن عليه تجاوز ساينز ثلاث مرّات على استراتيجيّة مختلفة. كانت تجاوزاته حاسمة، وقدّم كفاءة عالية عندما شقّ طريقه وسط السيارات الأخرى".

وأردف: "كان لديه شعورٌ جيّدٌ بما يجري حوله في السيارة وتقدّم الآن إلى المركز السادس في الترتيب العام لبطولة السائقين بعد سبعة سباقات، لذا فهو يُواصل إثارة إعجاب الفريق بتقدّمه".

في ظلّ تحقيق ألبون لقدرٍ جيّد من النقاط منذ تعويضه لبيير غاسلي بدءًا من جائزة بلجيكا الكبرى، فقد بات التايلاندي أبرز المرشّحين للحفاظ على المقعد الثاني في ريد بُل للعام المقبل.

لكنّ هورنر قال أنّه لا توجد حاجة للتسرّع في اتّخاذ القرار في ظلّ وجود أربعة سائقين متعاقدين مع الحظيرة النمساويّة.

وعندما سُئل من قبل موقعنا "موتورسبورت.كوم" عمّا يحتاجه ألبون أكثر لإقناع ريد بُل بالالتزام تجاهه للعام المقبل، أجاب هورنر: "إنّه يقوم بعملٍ جيّد".

وأضاف: "أعتقد بأنّنا لا نحتاج لاتّخاذ قرارات متسرّعة، لكنّ جميع السائقين يملكون عقودًا للعام المقبل. سنأخذ وقتنا وسنتوصّل إلى قرار في الوقت المناسب".