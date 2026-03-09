رغم أن حجار اضطر إلى الانسحاب مبكراً من السباق الذي أقيم في ملبورن بسبب عطل في وحدة الطاقة، فإنه ترك انطباعاً قوياً بعد أن تأهل في المركز الثالث وكاد ينتزع الصدارة عند الانطلاق.

ويعد هذا الأداء لافتاً بالنظر إلى أن العديد من زملاء ماكس فيرستابن السابقين في المقعد الثاني للفريق واجهوا صعوبة كبيرة في مجاراته خلال المواسم الماضية.

وقال ميكيز: "لقد قدم عطلة نهاية أسبوع رائعة".

وأضاف: "لقد جاء إلى هنا بعدد محدود نسبياً من اللفات في الاختبارات، مع قليل من سوء الحظ هناك، لكنه منذ اللفة الأولى في التجارب الحرة الأولى يوم الجمعة كان على الوتيرة الصحيحة".

وتابع: "تمكنا من تقسيم برنامج الاختبارات بين السيارتين، والحصول على ضعف كمية المعلومات".

وأضاف: "دخل التصفيات بكل ما لديه، وكان ذلك أول تأهل له وفق هذه القوانين، وقد نفذه بشكل مثالي".

وقال أيضاً: "وضع السيارة في المركز الثالث، وهو على الأرجح أعلى مركز كان يمكن الوصول إليه في تصفيات السبت".

وأشار ميكيز إلى أن السائق كان في طريقه لتحقيق بداية قوية في السباق قبل ظهور مشكلة في شحن البطارية.

وقال: "لذا أرفع له القبعة حقاً، واليوم كان في طريقه لتحقيق انطلاقة مذهلة قبل أن يدرك أننا لم نكن نملك شحنة البطارية".

وأضاف: "أعتقد أن السرعة كانت كافية لمنافسة مكلارين".