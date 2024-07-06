ريد بُل تشعل التكهنات مع اتجاه لاوسون لاختبار سيارة آر.بي20 في سيلفرستون
اختبار ليام لاوسون لسيارة ريد بُل سيشعل التكهنات بأنه قد يكون مرشحًا ليحل مكان سيرجيو بيريز.
ليام لاوسون
الصورة من قبل: أندي هون/ صور لات
يتجه ليام لاوسون لاختبار سيارة ريد بُل آر.بي20 على حلبة سيلفرستون الأسبوع المقبل، وفق ما علمه موقعنا "موتورسبورت.كوم"، وذلك في ظل تصاعد التكهنات حول مستقبل سيرجيو بيريز داخل العلامة النمساوية.
ويقع بيريز تحت ضغط كبير من أجل رفع مستوى أدائه بعد سلسلة من التأديات المخيبة للآمال والتي تسببت بإحباط مدراء فريقه.
ولم يتواجد بيريز على منصة تتويج الجائزة الكبرى منذ جائزة الصين، كما ساهم بـ 15 نقطة فقط للفريق من أصل 116 تم تسجيلها في السباقات الخمسة الأخيرة.
وبينما تفعل ريد بُل كل ما بوسعها من أجل مساعدة بيريز على استعادة المستوى الذي كان عليه في بداية الموسم، إلا أن التكهنات برزت على هامش جولة سيلفرستون بأن الفريق يقيّم كذلك خيارات بديلة في حال شعر بالحاجة لاستبداله بسائق آخر.
إذ ذكرت تقارير بأن دانيال ريكاردو قد يحظى بعودة استثنائية إلى صفوف ريد بُل مكان بيريز بعد العطلة الصيفية.
مع ذلك، تعتبر تلك الشائعات بعيدة بعض الشيء عن الواقع، في ظل أن الأسترالي لم يقدم كل ما كان متوقعًا منه منذ عودته إلى الفورمولا 1 هذا العام.
هذا ولا يوجد الكثير من الخيارات أمام ريد بُل، لكن أحدها يتمثل في تصعيد السائق الاحتياطي لاوسون إلى الفريق الأساسي في حال رأى الفريق الحاجة لاستبدال بيريز – سواء كان ذلك هذا العام أو للموسم المُقبل.
وقد تلقت تلك الاحتمالية دفعة الآن مع بروز أن لاوسون من المقرر أن يختبر سيارة آر.بي20 في سيلفرستون يوم الخميس المُقبل كجزء من يوم تصوير ترويجي للفريق.
وبينما يُنظر إلى هذا الحدث على أنه تسويقي، لكن الـ 200 كلم التي سيقطعها لاوسون على متن سيارة الفريق ستكون أكثر من كافية لتقييم قدراته، ولا سيما على ذات الحلبة التي ينافس عليها الفريق نهاية هذا الأسبوع.
كن جزءًا من مجتمع موتورسبورتانضمّ إلى المحادثة
شارك أو احفظ هذه القصّة
أحدث الأخبار
ضرر أرضيّة فيرستابن كلّفه 100 نقطة ارتكازيّة
مرسيدس تكشف عن وضع أوامر الفريق في سباق بريطانيا والحليف الأقوى لها في سيلفرستون
هاميلتون "الفخور": كان بالإمكان استخلاص مزيد من الأداء في تصفيات سيلفرستون
نوريس يحتاج الأمطار وسيكون جاهزًا للمعركة مع راسل وهاميلتون في سباق بريطانيا
برايم
تحليل: سائق فيراري الآخر الذي يشكّل خطرًا على بطل عالم مخضرم
تحليل: لماذا سيسطع نجم رايكونن "المُرتاح" في 2019؟
تحليل: كيف هزّ انتقال ريكاردو الصاعق سوق السائقين في الفورمولا واحد؟
تحليل: خارطة الطريق لسباقاتٍ رائعة في 2021
Subscribe and access Motorsport.com with your ad-blocker.
From Formula 1 to MotoGP we report straight from the paddock because we love our sport, just like you. In order to keep delivering our expert journalism, our website uses advertising. Still, we want to give you the opportunity to enjoy an ad-free and tracker-free website and to continue using your adblocker.
أبرز التعليقات