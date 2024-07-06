ريد بُل تشعل التكهنات مع اتجاه لاوسون لاختبار سيارة آر.بي20 في سيلفرستون

يتجه ليام لاوسون لاختبار سيارة ريد بُل آر.بي20 على حلبة سيلفرستون الأسبوع المقبل، وفق ما علمه موقعنا "موتورسبورت.كوم"، وذلك في ظل تصاعد التكهنات حول مستقبل سيرجيو بيريز داخل العلامة النمساوية.

ويقع بيريز تحت ضغط كبير من أجل رفع مستوى أدائه بعد سلسلة من التأديات المخيبة للآمال والتي تسببت بإحباط مدراء فريقه.

ولم يتواجد بيريز على منصة تتويج الجائزة الكبرى منذ جائزة الصين، كما ساهم بـ 15 نقطة فقط للفريق من أصل 116 تم تسجيلها في السباقات الخمسة الأخيرة.

وبينما تفعل ريد بُل كل ما بوسعها من أجل مساعدة بيريز على استعادة المستوى الذي كان عليه في بداية الموسم، إلا أن التكهنات برزت على هامش جولة سيلفرستون بأن الفريق يقيّم كذلك خيارات بديلة في حال شعر بالحاجة لاستبداله بسائق آخر.

إذ ذكرت تقارير بأن دانيال ريكاردو قد يحظى بعودة استثنائية إلى صفوف ريد بُل مكان بيريز بعد العطلة الصيفية.

مع ذلك، تعتبر تلك الشائعات بعيدة بعض الشيء عن الواقع، في ظل أن الأسترالي لم يقدم كل ما كان متوقعًا منه منذ عودته إلى الفورمولا 1 هذا العام.

هذا ولا يوجد الكثير من الخيارات أمام ريد بُل، لكن أحدها يتمثل في تصعيد السائق الاحتياطي لاوسون إلى الفريق الأساسي في حال رأى الفريق الحاجة لاستبدال بيريز – سواء كان ذلك هذا العام أو للموسم المُقبل.

وقد تلقت تلك الاحتمالية دفعة الآن مع بروز أن لاوسون من المقرر أن يختبر سيارة آر.بي20 في سيلفرستون يوم الخميس المُقبل كجزء من يوم تصوير ترويجي للفريق.

وبينما يُنظر إلى هذا الحدث على أنه تسويقي، لكن الـ 200 كلم التي سيقطعها لاوسون على متن سيارة الفريق ستكون أكثر من كافية لتقييم قدراته، ولا سيما على ذات الحلبة التي ينافس عليها الفريق نهاية هذا الأسبوع.