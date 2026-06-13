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ريد بُل تشعر بـ"الارتباك" بعد إعادة منصة تتويج غاسلي في موناكو

طالب لورون ميكيز بمزيد من الوضوح بشأن نتائج السباقات، بعد أن أدت إعادة منصة تتويج بيير غاسلي في موناكو إلى حرمان إسحاق حجار من المركز الثالث.

منشور:
لورون ميكيز، مدير فريق ريد بُل

لورون ميكيز، مدير فريق ريد بُل

الصورة من قبل: إريك جونيوس

تحدث لورون ميكيز مدير فريق ريد بُل عن قرار إعادة بيير غاسلي إلى منصة التتويج في جائزة موناكو الكبرى، وهو القرار الذي سحب المركز الثالث من إسحاق حجار في مونتي كارلو. 

وكان عدد من السائقين قد تعرضوا لعقوبات بسبب تجاوز السرعة المسموح بها داخل خط الحظائر في موناكو. وبينما نفذ معظم هؤلاء السائقين عقوباتهم خلال السباق، لم ينفذ غاسلي عقوبته، ولذلك أضيفت العقوبة الزمنية إلى نتيجته بعد نهاية السباق.

وأدت العقوبات إلى تراجع السائق الفرنسي من المركز الثالث إلى السابع، ما سمح لحجار بالصعود إلى المركز الثالث.

لكن ألبين تقدمت بطلب حق مراجعة، قبل أن تُعاد منصة التتويج إلى غاسلي بعدما تأكد أن الفريق الفرنسي قدم أدلة كافية لم تكن متاحة لمراقبي السباق عند اتخاذ القرار الأصلي، وأثبتت أن غاسلي لم يكن يتجاوز السرعة المسموح بها.

وعقب إعادة النتيجة، أبلغت كل من مكلارين وريد بُل الاتحاد الدولي للسيارات "فيا" بنيتهما تقديم استئناف، بينما أكدت مرسيدس أنها تجري مشاورات مع محاميها. وتأثر كل من أوسكار بياستري سائق مكلارين، وإسحاق حجار، وجورج راسل سائق مرسيدس بهذه التغييرات.

وخلال حديثه إلى شبكة "سكاي سبورتس إف1" على هامش عطلة نهاية الأسبوع الخاصة بجائزة برشلونة-كتالونيا الكبرى، قال ميكيز: "أولًا، آمل أن يستمتع إسحاق بأول منصة تتويج حقيقية له معنا في موناكو، لأنه قدم أداءً رائعًا هناك".

وأضاف: "أعتقد أننا نشعر ببعض الارتباك، وليس بسبب خسارة منصة التتويج أو الفوز بها".

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وتابع: "نشعر بالارتباك لأننا نتحدث في النهاية عن عقوبات غير قابلة للاستئناف، وأنت تتسابق إلى جانب سيارات تتلقى عقوبات غير قابلة للاستئناف، وتقوم بتكييف استراتيجيتك داخل السباق بناءً على ذلك".

وأردف: "بعض السيارات نفذت عقوباتها بالفعل خلال السباق. وبغض النظر عما نفكر فيه كفريق أو عن دفاعنا عن مصالحنا التنافسية، أعتقد أنه من المهم جدًا للجماهير أن نحصل على وضوح كامل بشأن النتيجة النهائية للسباق في اللحظة التي ينتهي فيها السباق".

وكان مراقبو السباق قد أوضحوا عند إعلان إعادة منصة التتويج لغاسلي قائلين: "يلاحظ مراقبو السباق أنه فيما يتعلق بالسيارات الأخرى التي تعرضت للعقوبات، فإن بعضها نفذ عقوباته بالفعل، وهو ما أثر للأسف على استراتيجياتها في السباق، وبالتالي على نتائجها النهائية".

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