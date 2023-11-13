ريد بُل "تشعر بالتوتر" مع اقتراب حقبة المحركات الجديدة في الفورمولا واحد
قالت ريد بُل أنها "تشعر بالتوتر" و"الحماس" مع بقاء عامين فقط على التحدي الكبير الذي ينتظرها في الفورمولا واحد، عبر تصنيع محركاتها الخاصة.
هيمنت العلامة النمساوية على حقبة المحركات الحالية، وذلك بعد حسم لقبي المصنعين والسائقين في موسمي 2022 و2023.
لكن ريد بُل أمام تحد جديد بالكامل مع حقبة القوانين الجديدة والتزامها بتصنيع وحدات الطاقة الخاصة بها.
حيث استثمرت بشكل كبير في قسم وحدات الطاقة، وضمّت كذلك مجموعة من أهم الأشخاص المعروفين في هذا المجال بهدف ضمان التنافسية.
ويدرك كريستيان هورنر مدير الفريق حجم التحدي المنتظر والتاريخي للعلامة النمساوية.
حيث أجاب حين سُئِل إن كان هناك نوع من التوتر خاصة بعد الشراكة الناجحة جداً مع هوندا حالياً: "نعم، لكن هذه هي الحياة صحيح؟ لا شيء يبقى للأبد. وعليك مواصلة التطور".
وقررت ريد بُل الاتجاه في طريق تصنيع محركاتها الخاصة بعد أن أعلنت هوندا نيتها الانسحاب من الفورمولا واحد - وهو قرار تراجع عنه المصنّع الياباني حالياً.
ورغم أن تصنيع المحركات مسألة تتطلب إنفاقاً هائلاً، لكن هورنر أكد أن العامل الأساسي الإيجابي وراء مثل هذه الخطوة يكمن في عدم الاعتماد على الآخرين للحصول على الأداء المطلوب لتحقيق النجاح.
فقال: "في 2026، سنبدأ المرحلة الجديدة، ونستلم زمام المبادرة في إحدى النواحي التي لم تكن تحت سيطرتنا سابقاً".
وأكمل: "لا أعتقد أن الناس تدرك حجم التحدي الذي نخوضه في 2026".
وأضاف: "لدينا عامان أمامنا. ورغم أن تلك تبدو فترة بعيدة، لكنها تعادل 100 أسبوع تقريباً قبل أن نبدأ بوضع وحدات طاقة ريد بُل في السيارة. إنها مسألة تثير التوتر والحماس في الوقت ذاته".
واختتم: "لكننا نسير في اتجاه جيد. لدينا مجموعة من الأشخاص الرائعين. ونتطلع قدماً للأمام".
ريد بُل تلقي الضوء على عملية استعادة بيريز لأدائه في الفورمولا واحد
ريد بُل تلقي الضوء على عملية استعادة بيريز لأدائه في الفورمولا واحد ريد بُل تلقي الضوء على عملية استعادة بيريز لأدائه في الفورمولا واحد
مكلارين تكشف نقطة تفوق ريد بُل الحالية
مكلارين تكشف نقطة تفوق ريد بُل الحالية مكلارين تكشف نقطة تفوق ريد بُل الحالية
تحليل: كيف هزّ انتقال ريكاردو الصاعق سوق السائقين في الفورمولا واحد؟
تحليل: كيف هزّ انتقال ريكاردو الصاعق سوق السائقين في الفورمولا واحد؟ تحليل: كيف هزّ انتقال ريكاردو الصاعق سوق السائقين في الفورمولا واحد؟
أحدث الأخبار
فريق هاس سيستعمل تحديثات قديمة وجديدة في جولة لاس فيغاس
فريق هاس سيستعمل تحديثات قديمة وجديدة في جولة لاس فيغاس فريق هاس سيستعمل تحديثات قديمة وجديدة في جولة لاس فيغاس
"فيا" تتجه لتضييق قوانين حق المراجعة في الفورمولا واحد
"فيا" تتجه لتضييق قوانين حق المراجعة في الفورمولا واحد "فيا" تتجه لتضييق قوانين حق المراجعة في الفورمولا واحد
أستون مارتن تعترف بالخطأ "المؤلم" لتجربة مكونات جديدة علناً
أستون مارتن تعترف بالخطأ "المؤلم" لتجربة مكونات جديدة علناً أستون مارتن تعترف بالخطأ "المؤلم" لتجربة مكونات جديدة علناً
ريد بُل تلقي الضوء على عملية استعادة بيريز لأدائه في الفورمولا واحد
ريد بُل تلقي الضوء على عملية استعادة بيريز لأدائه في الفورمولا واحد ريد بُل تلقي الضوء على عملية استعادة بيريز لأدائه في الفورمولا واحد
تحليل: سائق فيراري الآخر الذي يشكّل خطرًا على بطل عالم مخضرم
تحليل: سائق فيراري الآخر الذي يشكّل خطرًا على بطل عالم مخضرم تحليل: سائق فيراري الآخر الذي يشكّل خطرًا على بطل عالم مخضرم
تحليل: لماذا سيسطع نجم رايكونن "المُرتاح" في 2019؟
تحليل: لماذا سيسطع نجم رايكونن "المُرتاح" في 2019؟ تحليل: لماذا سيسطع نجم رايكونن "المُرتاح" في 2019؟
تحليل: كيف هزّ انتقال ريكاردو الصاعق سوق السائقين في الفورمولا واحد؟
تحليل: كيف هزّ انتقال ريكاردو الصاعق سوق السائقين في الفورمولا واحد؟ تحليل: كيف هزّ انتقال ريكاردو الصاعق سوق السائقين في الفورمولا واحد؟
تحليل: خارطة الطريق لسباقاتٍ رائعة في 2021
تحليل: خارطة الطريق لسباقاتٍ رائعة في 2021 تحليل: خارطة الطريق لسباقاتٍ رائعة في 2021
Subscribe and access Motorsport.com with your ad-blocker.
From Formula 1 to MotoGP we report straight from the paddock because we love our sport, just like you. In order to keep delivering our expert journalism, our website uses advertising. Still, we want to give you the opportunity to enjoy an ad-free and tracker-free website and to continue using your adblocker.