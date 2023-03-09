ريد بُل تشعر "بالإطراء" لتشابه سيارة أستون مارتن مع سيارتها
قال كريستيان هورنر مدير فريق ريد بُل في الفورمولا واحد، أن العلامة النمساوية تشعر "بالإطراء" لفكرة أن أقرب منافسيها في سباق البحرين كان سيارة أستون مارتن التي تتبع تصميماً مشابهاً لتصميم سيارتها.
مع انتقال دان فالوز رئيس قسم الانسيابية السابق لدى ريد بُل، إلى أستون مارتن، خرج الفريق بسيارة مماثلة لتلك التي قدمتها ريد بُل العام الماضي.
ويبدو أن السيارة قد حققت أهدافها الانسيابية بالفعل، حيث نجح فرناندو ألونسو بتجاوز لويس هاميلتون وكارلوس ساينز على طريقه لتحقيق المركز الثالث في سباق البحرين.
وذلك ما دفع هيلموت ماركو مستشار ريد بُل إلى التعليق بأنه من "الجميل رؤية ثلاث سيارات ريد بُل على منصة التتويج"، بينما ألمح هورنر إلى التشابه بين السيارتين.
وحين سُئِل إن كان يندم على ترك فالوز يرحل، رد هورنر: "كلا، لأن لدينا فريقاً رائعاً".
وتابع: "كل شيء يتطور ولا شيء ثابت. أعتقد أننا نشعر بالإطراء بسبب التماثل بين السيارتين، كان من الرائع رؤية ثلاث منهم على منصة التتويج".
ويرى هورنر، أن تحسن أستون مارتن إثبات على أنه ليس من المستحيل لفرق الوسط التقدم إلى المقدمة.
فقال: "أعتقد أن هذا إثبات للجميع على أن ذلك ممكن. قاموا بعمل جيد خلال الفترة الشتوية".
وأكمل: "التقليد هو أكبر إطراء ممكن! من الجميل أن نرى سيارتنا القديمة متواجدة!".
واختتم: "يبدو أنهم أقوياء جداً في السباق. كان من الجميل رؤية فرناندو على المنصة!".
وولف: على مرسيدس الالتزام بتصميم واحد للسيارة
وولف: مرسيدس "متماسكة معاً" وسط تعليقات هاميلتون الأخيرة
ريد بُل تكشف سيارتها الجديدة لموسم 2023 في الفورمولا واحد خلال التجارب الشتوية
ريد بُل تكشف سيارتها الجديدة لموسم 2023 في الفورمولا واحد خلال التجارب الشتوية ريد بُل تكشف سيارتها الجديدة لموسم 2023 في الفورمولا واحد خلال التجارب الشتوية
ريكاردو يكشف عن خططه التنافسية لموسم 2023
ريكاردو يكشف عن خططه التنافسية لموسم 2023 ريكاردو يكشف عن خططه التنافسية لموسم 2023
تحليل: كيف هزّ انتقال ريكاردو الصاعق سوق السائقين في الفورمولا واحد؟
تحليل: كيف هزّ انتقال ريكاردو الصاعق سوق السائقين في الفورمولا واحد؟ تحليل: كيف هزّ انتقال ريكاردو الصاعق سوق السائقين في الفورمولا واحد؟
أحدث الأخبار
رقم قياسي لأعداد متابعي سلسلة سباقات لومان الافتراضية 2022-2023
رقم قياسي لأعداد متابعي سلسلة سباقات لومان الافتراضية 2022-2023 رقم قياسي لأعداد متابعي سلسلة سباقات لومان الافتراضية 2022-2023
مرسيدس تخطط "لتغييرات ثورية" في سيارة 2023
مرسيدس تخطط "لتغييرات ثورية" في سيارة 2023 مرسيدس تخطط "لتغييرات ثورية" في سيارة 2023
أستون مارتن: الفارق خلف ريد بُل "ما زال كبيراً" بالرغم من منصة التتويج في البحرين
أستون مارتن: الفارق خلف ريد بُل "ما زال كبيراً" بالرغم من منصة التتويج في البحرين أستون مارتن: الفارق خلف ريد بُل "ما زال كبيراً" بالرغم من منصة التتويج في البحرين
فيراري تخسر خدمات سانشيز أحد كبار التقنيين في فريق الفورمولا واحد
فيراري تخسر خدمات سانشيز أحد كبار التقنيين في فريق الفورمولا واحد فيراري تخسر خدمات سانشيز أحد كبار التقنيين في فريق الفورمولا واحد
Subscribe and access Motorsport.com with your ad-blocker.
From Formula 1 to MotoGP we report straight from the paddock because we love our sport, just like you. In order to keep delivering our expert journalism, our website uses advertising. Still, we want to give you the opportunity to enjoy an ad-free and tracker-free website and to continue using your adblocker.