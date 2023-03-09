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ريد بُل تشعر "بالإطراء" لتشابه سيارة أستون مارتن مع سيارتها

قال كريستيان هورنر مدير فريق ريد بُل في الفورمولا واحد، أن العلامة النمساوية تشعر "بالإطراء" لفكرة أن أقرب منافسيها في سباق البحرين كان سيارة أستون مارتن التي تتبع تصميماً مشابهاً لتصميم سيارتها.

خلدون يونس
من قبل:
ريد بُل تشعر "بالإطراء" لتشابه سيارة أستون مارتن مع سيارتها

مع انتقال دان فالوز رئيس قسم الانسيابية السابق لدى ريد بُل، إلى أستون مارتن، خرج الفريق بسيارة مماثلة لتلك التي قدمتها ريد بُل العام الماضي.

ويبدو أن السيارة قد حققت أهدافها الانسيابية بالفعل، حيث نجح فرناندو ألونسو بتجاوز لويس هاميلتون وكارلوس ساينز على طريقه لتحقيق المركز الثالث في سباق البحرين.

وذلك ما دفع هيلموت ماركو مستشار ريد بُل إلى التعليق بأنه من "الجميل رؤية ثلاث سيارات ريد بُل على منصة التتويج"، بينما ألمح هورنر إلى التشابه بين السيارتين.

وحين سُئِل إن كان يندم على ترك فالوز يرحل، رد هورنر: "كلا، لأن لدينا فريقاً رائعاً".

وتابع: "كل شيء يتطور ولا شيء ثابت. أعتقد أننا نشعر بالإطراء بسبب التماثل بين السيارتين، كان من الرائع رؤية ثلاث منهم على منصة التتويج".

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ويرى هورنر، أن تحسن أستون مارتن إثبات على أنه ليس من المستحيل لفرق الوسط التقدم إلى المقدمة.

فقال: "أعتقد أن هذا إثبات للجميع على أن ذلك ممكن. قاموا بعمل جيد خلال الفترة الشتوية".

وأكمل: "التقليد هو أكبر إطراء ممكن! من الجميل أن نرى سيارتنا القديمة متواجدة!".

واختتم: "يبدو أنهم أقوياء جداً في السباق. كان من الجميل رؤية فرناندو على المنصة!".

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