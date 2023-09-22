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ريد بُل تشرح نقاط ضعف سيارة ريد بُل "المتأصّلة" التي ظهرت في سنغافورة

قدمت ريد بُل مزيداً من الشرح لنقاط الضعف في سيارتها والتي ظهرت بشكل واضح على حلبة سنغافورة.

كريستيان هورنر مدير فريق ريد بُل

عانى كل من ماكس فيرستابن وسيرجيو بيريز على حلبة مارينا باي، ولم يفلح أي منهما بالتأهل من القسم الثاني للتصفيات.

وخلال السباق تقدم فيرستابن حتى المركز الخامس وبيريز للثامن. ورغم أن ريد بُل شرحت سبب مشاكلها بأنه أخطاء في إعدادات السيارة، لكن بول موناغان كبير مهندسي ريد بُل، ألمح إلى وجود مشاكل "متأصلة" في السيارة لعبت دوراً كذلك، ولم يرغب بالتفصيل أكثر من ذلك

وحين سُئِل من قبل موقعنا "موتورسبورت.كوم" حيال تعليقات موناغان، أشار كريستيان هورنر مدير الفريق إلى أن السيارة ليست قوية في المنعطفات القصيرة.

وأوضح أن أول دليل على ذلك كان في موناكو، حيث تعرض فيرستابن لمنافسة قوية من قبل فرناندو ألونسو سائق أستون مارتن.

فقال: "لو نظرنا إلى جولات مثل موناكو، كانت لفة فرناندو مذهلة. كان على فيرستابن استخراج أداء إضافي خاص. أعتقد أنه لمس جميع الحواجز في المقطع الأخير كي يتمكن من خطف قطب الانطلاق الأول، الأمر الذي يعتبر أساسياً على حلبة كتلك".

وأكمل: "في موناكو، وجدنا إشارات على أن حلبات الشوارع تشكل تحدياً بالنسبة لنا. وكذلك الحال كان في أذربيجان. أعتقد أنه كانت هناك بعض المنعطفات القصيرة التي شكلت مشكلة بالنسبة لنا".

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وأوضح هورنر أن هذا يعني ضرورة إيجاد حلّ لسيارة الموسم المقبل، لكنه بالمقابل أشار لصعوبة تقديم سيارة تنافسية على جميع أنواع الحلبات.

فقال: "ذلك أمر سننظر فيه بالتأكيد لسيارة الموسم المقبل. لكن من الصعب إيجاد ذلك التوازن (للمنافسة على جميع أنواع الحلبات). لأننا نرى تفاوت أداء السيارات من حلبة لأخرى".

وأكمل: "تطوير سيارة تناسب كل الحلبات لهو أمر صعب جداً، جداً".

وأضاف: "ليست هناك حلول سحرية لمثل هذه الأمور. بل تضافر عدة عوامل لناحية الإعدادات الميكانيكية والانسيابية، إضافة لتفاعل كل ذلك مع الإطارات وتصميم الحلبة".

واختتم: "أعتقد أن أمامنا الكثير من الدروس لتعلمها من كل ما خضناه".

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