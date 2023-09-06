ريد بُل تشرح سبب مشكلة فيرستابن التي منعته من تسجيل أسرع لفة في سباق إيطاليا
شرحت ريد بُل المخاوف التي تسبب بها ارتفاع درجة الحرارة ما دفع الفريق لحثّ ماكس فيرستابن على الإبطاء في الدقائق الأخيرة من عمر سباق جائزة إيطاليا الكبرى للفورمولا واحد.
قام الهولندي بتوسيع فارق الصدارة قبل نهاية سباق مونزا، حيث كان يسير على طريق الفوز بالسباق العاشر له على التوالي.
لكن آماله بإنهاء السباق بطريقة سهلة واجهتها مشكلة في اللفات الأخيرة حين طلب منه الفريق خفض السرعة وعدم الاقتراب من السيارات المتأخرة.
ولم يحدد الفريق سبب المشكلة، لكنه حثّ الهولندي على رفع قدمه عن دواسة الوقود وعدم الاقتراب من سيارة بيير غاسلي المتأخرة.
ولاحقاً تكلم هيلموت ماركو عما جرى، فقال: "كانت تلك مشكلة في الحرارة، أردنا تفادي ارتفاع الحرارة أكثر. وكان علينا الحفاظ عليها ضمن حدود معينة".
وأكمل: "كان يمتلك ماكس فارق 12 ثانية في الصدارة، بالتالي لا سبب يدعوه للمخاطرة. بالمقابل، كان ذلك جيداً لأنه لم يفكر بالسعي وراء تسجيل اللفة الأسرع".
من جهته، أوضح كريستيان هورنر مدير فريق ريد بُل أنه لم يكن هناك خطر مباشر على السيارة بسبب ارتفاع الحرارة، لكن قرار خفض السرعة جاء كإجراء وقائي في حال اقترب من السيارات المتأخرة.
فقال: "كانت هناك مشكلة في الحرارة، ولم نرغب بالمخاطرة على الإطلاق".
وأكمل: "كان يوماً حاراً وكانت مؤشرات الحرارة ضمن المقبول، لكن مع وجود بعض السيارات المتأخرة أمامنا، لم نرغب بالتواجد ضمن الهواء المتسخ. لهذا طلبنا منه التخفيف في اللفات الأخيرة".
ومع المشكلة التي تعرض لها يوكي تسونودا خلال لفة التحمية على متن ألفا تاوري التي تتزود بمحركات هوندا، كانت هناك بعض المخاوف من أن ذلك قد يتكرر مع المحركات الأخرى.
لكن ماركو أكد معرفة سبب ما حصل مع سيارة الياباني، حيث قال: "لقد عرفنا السبب مبكراً، وذلك ليس أمراً يدعو للقلق (لناحية وحدة طاقة هوندا)".
واختتم: "كان ذلك أمراً متعلقاً بالسيارة نفسها".
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